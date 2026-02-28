El derbi está a la vuelta de la esquina y promete paralizar España. Real Betis y Sevilla se enfrentan por la jornada 26 de LaLiga, en un duelo clave tanto por la rivalidad histórica como por la posición en la tabla.

El partido se jugará este domingo 1 de marzo a las 14:30 horas de Chile en el Estadio La Cartuja, escenario que albergará una nueva edición del ‘derbi sevillano’, uno de los encuentros más intensos del fútbol europeo.

Si te preguntas dónde ver el Betis vs Sevilla en vivo, el compromiso será transmitido en Chile por ESPN 2 y vía streaming por Disney+. En España, en tanto, la señal oficial estará a cargo de DAZN LaLiga.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini llega con la misión de consolidarse en zona de copas internacionales y seguir firme en su lucha por puestos europeos, un objetivo que el técnico chileno ha mantenido como prioridad desde el inicio de temporada.

El encuentro entre tres chilenos

Qué se juegan en la tabla

El conjunto verdiblanco busca sumar tres puntos que lo mantengan en la pelea alta, mientras que Sevilla necesita seguir escalando para alejar cualquier fantasma relacionado con la parte baja de la clasificación.

En el cuadro hispalense militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes podrían tener protagonismo en un partido que suele definirse por detalles y donde el factor anímico pesa tanto como lo futbolístico.

El Betis vs Sevilla no es solo un clásico más: es un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en LaLiga. Con objetivos distintos pero la misma urgencia de ganar, el derbi andaluz promete ser uno de los imperdibles de la fecha.

