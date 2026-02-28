Una escena que cruzó fronteras se vivió en el último capítulo de Enfocados, podcast presentado por la popular “Foquita”, Jefferson Farfán, ex seleccionado nacional del Perú y quien invitó nada menos que a Arturo Vidal.

El ex jugador del PSV Eindhoven de Países Bajos y Schalke 04 de Alemania recibió al jugador albo con una frase que remeció a Perú y Chile.

Antes de comenzar la conversación, el exdelantero peruano presentó al King como “el mejor jugador de la historia de Chile”, desatando reacciones inmediatas en redes sociales. El gesto no pasó desapercibido considerando la histórica rivalidad futbolera entre ambos países.

Vidal, fiel a su estilo, sonrió ante la presentación y agradeció las palabras de Farfán, en una charla que mezcló anécdotas, recuerdos de Copa América y momentos compartidos en las Eliminatorias.

El encuentro mostró una faceta más distendida de ambos referentes, dejando de lado la tensión que muchas veces se vivió dentro de la cancha cuando defendían a sus respectivas selecciones.

Un reconocimiento que reabre el debate

La declaración de Farfán instaló nuevamente la discusión sobre quién es el futbolista más importante en la historia del fútbol chileno. Si bien Vidal es bicampeón de América y multicampeón en Europa, siempre aparecen nombres en la conversación.

El King ha defendido las camisetas de gigantes como Juventus, FC Barcelona y Bayern Munich e Inter. Además, fue pieza clave en la Generación Dorada de la Roja.

Más allá del debate, lo cierto es que el gesto de Farfán fue una muestra de respeto entre dos ídolos sudamericanos que protagonizaron grandes batallas futbolísticas. Esta vez, lejos de la cancha, el reconocimiento fue total y el aplauso cruzó la frontera.

