Opiniones sobre Deuces en Chile

Te presentamos las Deuces Opiniones, una reseña con la que podrás conocer a fondo este operador y los beneficios para todos los usuarios chilenos.

Luego de revisar a detalle las características de Deuces en Chile como el bono de bienvenida, su sección de deportes y casino, incluso su servicio de atención al cliente, hemos otorgado en estas opiniones de Deuces la siguiente calificación:

Criterio de evaluación Nivel de confianza Bono de bienvenida 4.5/5 Otras promociones 3/5 Selección de deportes 5/5 Streaming 3/5 Funcionalidad de la App 3.5/5 Métodos de pago 3/5 Atención al cliente 4/5 Promedio de opiniones 3.7/5 Visita Deuces

Bonos de bienvenida – Muy bueno

Una de las características más llamativas de este operador es su bono de bienvenida. En esta guía de Deuces opiniones rescatamos su monto y su facilidad de liberación para usuarios nuevos.

La oferta de bienvenida te permite reclamar el 100% de tu primer depósito hasta $10,000 USDT. Este monto lo puedes usar tanto para apuestas deportivas como en el apartado de casino y casino en vivo.

Para recibir el bono de bienvenida, simplemente debes ser un nuevo usuario y realizar un depósito mínimo válido de $20 USDT, o su equivalente en pesos chilenos.

La promesa de hasta $10,000 USDT hace de este un excelente bono de bienvenida para los usuarios chilenos y está muy por encima de las ofertas de operadores como bet365, Coolbet o Vida Vegas.

Su rollover no es del todo claro, pero liberarás el bono de bienvenida a medida que realices apuestas en deportes o casino. No podrás retirar ningún monto hasta no haber apostado todo el bono de bienvenida previamente.

Términos y Condiciones del bono Deuces

Una de las grandes ventajas que tiene ese operador y que hemos encontrado en este Deuces análisis, es que su bono de bienvenida es una promoción válida tanto para deportes como para casino.

Esta oferta está dirigida a nuevos usuarios, mayores de 18 años, y quienes realicen su primer depósito válido de mínimo $20 USDT. Además, debes verificar tu cuenta. El bono es progresivo y se desbloquea a medida que completas tus apuestas. La oferta está disponible solo para usuarios nuevos registrados y verificados. Los fondos del bono no se pueden retirar hasta que se hayan desbloqueado por completo mediante las apuestas. Todos los valores del bono se denominan en USDT o su equivalente en pesos chilenos.

Conoce todos los Términos y Condiciones del bono de bienvenida que te explicamos en estas Deuces Chile opiniones en la página oficial del operador o en nuestro artículo especializado del bono aquí.

Otras promociones – Aceptables

Son cinco las ofertas adicionales al bono de bienvenida que ofrece la casa de apuestas.

Por un lado, el operador te entrega el 12% de retorno los días miércoles con la promoción ‘12% Kick Back’.

Juega y apuesta desde $20 en deportes, slots o mesas en vivo entre cada miércoles desde las 00:00 hasta el martes siguiente a las 23:59 horas.

Al siguiente miércoles podrás reclamar el reembolso de todas tus perdidas hasta el 12%, los cuales recibirás en USDT.

Conoce esta y las otras ofertas adicionales disponibles en Deuces accediendo al link de ‘Promociones’ en la página web del operador.

Deportes disponibles: Muy bueno

La sección de deportes es una de las características mejor calificadas en nuestras Deuces opiniones gracias a su variedad de mercados y cuotas disponibles.

La plataforma les ofrece a sus usuarios más de 30 deportes con sus respectivos mercados y cuotas para apostar. Además, la oferta incluye los deportes virtuales y los eSports.

Encuentra mercados y cuotas de apuestas prepartido y en vivo, así como la sección de creador de apuestas. Esta es una gran característica disponible en el Deuces análisis.

Encuentra apuestas en los principales eventos deportivos del mundo como la Champions League, los Grand Slams de tenis, la NFL o la NBA:

Fútbol

Tenis

Fútbol americano

Baloncesto

Fórmula 1

eSports

Sección en vivo y streaming: Buena

La sección de apuestas en vivo es muy buena. Podrás encontrar en la plataforma del operador el link ‘LIVE’ en el que aparecerán todos los eventos en los que puedes apostar en directo.

Puedes apostar en vivo porque Deuces Chile es confiable al ofrecerte para tus apuestas en vivo estadísticas, marcadores en vivo, y el mapa de calor en dónde puedes ver las acciones de tu partido.

Además, una buena característica de la casa de apuestas es la sección de ‘Expert tips’, en la que verás información relevante sobre el partido con tendencias que te permiten tomar mejores decisiones al apostar.

Debemos destacar que el operador no cuenta con la función de Streaming en vivo, por lo que no es posible ver partidos en directo desde la página web.

En cambio, puedes seguir el partido mediante las estadísticas, los comentarios, el estado de forma y la tabla de clasificación, todo actualizado en vivo.

Funcionalidad de la app: Regular

La casa de apuestas no cuenta en el momento con una app para dispositivos móviles. Por tal razón, solo es posible usar la plataforma de Deuces desde el navegador web de tu celular.

El operador no cuenta con una buena calificación en este aspecto para las opiniones de Deuces, pero cabe resaltar que la página web es funcional en los navegadores web de todos los dispositivos móviles.

Métodos de Pago disponibles: Regulares

En caso de que no tengas familiaridad con las criptomonedas, puede ser difícil para tí tener saldo en tu cuenta de opiniones de Deuces.

La plataforma en Chile solo permite realizar depósitos y retiros mediante plataformas de criptomonedas como USDT, BTC o Ethereum. Actualmente no está disponible en Chile realizar pagos en efectivo:

Ethereum Bitcoin Litecoin USDT DOGE TRX SOLANA BNB

Realiza depósitos desde los $20 USDT, principalmente para reclamar el bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito.

¿Qué tan bueno es Deuces?

Con tu cuenta de usuario nueva vas a encontrar que Deuces Chile es confiable pues cuenta con las licencias internacionales para operar los juegos de casino y de apuestas deportivas.

En nuestras Deuces opiniones encontramos una casa de apuestas bastante versátil y con una oferta amplia en cuanto a apuestas deportivas se refiere, con más de 30 deportes disponibles.

Bastante competitivos son también los mercados de apuestas deportivas en vivo, aunque el operador no cuenta con transmisión en directo de partidos. Estadísticas, comentarios en vivo y otras funciones están disponibles.

Con algo más de 1.000 títulos de tragamonedas y otros tantos de juegos de casino en vivo disponibles, la oferta en este apartado también es competitiva.

Además, Deuces es seguro respecto a sus métodos de pago. En Chile se realizan depósitos y retiros usando criptomonedas como el USDT, Bitcoin, Ethereum, y otras más.

Su servicio al cliente es eficaz y recibirás respuestas mediante el chat en vivo al instante. Eso sí, debes solicitar que el agente se comunique contigo en español.

Preguntas frecuentes

¿Qué tan seguro es Deuces?

Deuces es seguro pues su plataforma cuenta con protocolos de seguridad que resguardan tus datos personales y transaccionales. Además, Deuces está licenciada y regulada por el Gobierno de la Isla Autónoma de Anjouan, Unión de Comoras.

¿Cuánto es lo máximo que se puede ganar en Deuces?

No encontramos en estas Deuces opiniones un monto máximo de ganancias con el que cuente la casa de apuestas. Sin embargo, al realizar apuestas deportivas, se te indicará el monto máximo que puedes apostar.

¿Cuánto tiempo tarda Deuces en pagar?

Por lo general, los pagos son realizados dentro de las siguientes tres horas desde que se verificó el retiro con la casa de apuestas.