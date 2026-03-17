Colo Colo sigue imparable y poco a poco le ha ido dando confianza a jugadores que no lo pasan bien. El alza de algunos como Arturo Vidal ha permitido que otros que no venían siendo considerados ahora estén aprovechando cada oportunidad, como ha pasado con Claudio Aquino.

El argentino venía de un 2025 muy malo y con un rendimiento lejos del que se esperaba. Este año las cosas no habían mejorado y terminó quedando desplazado a la banca, desde donde entró este lunes a asegurar el triunfo del Cacique contra Huachipato.

Pero un detalle que pasó desapercibido ha llevado al King a inflar el pecho en sus redes sociales. ¿El motivo? Un gesto que sacó aplausos y con el que intentó darle más confianza al trasandino al momento del penal que les dio los tres puntos.

Arturo Vidal arenga a Claudio Aquino para volver al gol en Colo Colo

El nuevo rol que ha tomado Arturo Vidal en Colo Colo tiene a los hinchas encantados. El King entendió que hoy su lugar es más de un líder de experiencia y trata de traspasarla a sus compañeros cada vez que lo necesitan.

Arturo Vidal no dudó en calmar a Claudio Aquino para que rematara tranquilo su penal en Colo Colo. Foto: Instagram.

Ahora el turno fue de Claudio Aquino, quien vivió en carne propia esta nueva faceta del volante. Fue en el penal sobre la hora en el duelo ante Huachipato que hubo un conversación entre ambos y que le valió elogios al bicampeón de América.

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En un video compartido en sus redes sociales, Arturo Vidal destacó el momento en que se le acercó al argentino cuando todos los rivales lo rodeaban. El King lo tomó y lo apartó para que lo escuchara atentamente. Ahí le dijo que podía marcar y que estuviera tranquilo, en una especie de respaldo ante las críticas que ha recibido.

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Esto le permitió a Claudio Aquino definir con un remate inatajable que significó el 2 a 0 con el que Colo Colo recuperó el liderato de la tabla de posiciones. Eso no fue todo, ya que también le permitió reencontrarse con los goles después de haber marcado el último frente a O’Higgins a finales de febrero.

El video se llenó de comentarios a favor del volante, destacando especialmente lo que hoy está haciendo para ayudar al Eterno Campeón. Su cambio de chip da frutos y le permite tener un lugar fundamental para un equipo que va agarrando vuelo.

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Claudio Aquino tuvo buenos minutos y parece ir agarrando confianza en un Colo Colo en el que está en deuda. Arturo Vidal le da su respaldo a él y todos su compañeros con la idea de poder llevar al Cacique a un nuevo título.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2026

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En resumen, Arturo Vidal y Claudio Aquino en Colo Colo…