El presidente del cuadro Xeneize tomó una determinación sobre el futuro del volante chileno que no ha jugado en 2026.

Uno de los jugadores más queridos de Colo Colo en su último título en 2024 fue el volante Carlos Palacios, que por su buen nivel en el Cacique partió a Boca Juniors.

La Joya ha tenido una compleja temporada 2026, de hecho no ha podido ver acción por una rebelde lesión de rodilla, por lo que en el Monumental se ilusionan con un regreso.

En Macul surgió la idea de presentar una propuesta al cuadro Xeneize para que Palacios vuelve en calidad de cedido, para que así recupere su rodaje tras los problemas físicos, sin embargo, la postura que tienen en La Bombonera es drástica.

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Juan Román Riquelme no quiere soltar a Carlos Palacios

En el sitio partidario Planeta Boca explicaron que la idea de Juan Román Riquelme, presidente del equipo argentino, es mantener al chileno en el plantel y que solo lo dejaría salir por una venta.

“Juan Román Riquelme mantiene una postura y no tiene intenciones de dejarlo ir por esa vía (préstamo)”, dio a conocer el citado medio.

“En caso de que el cuadro colocolino pretenda contar con Palacios, se verá obligado a sentarse a negociar por una compra definitiva”, agrega el portal argentino.

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Carlos Palacios no ha tenido continuidad en Boca. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Luego, dan a conocer el alto precio que pedirán por Palacios: “no aceptará una cifra menor a los 5 millones de dólares, el monto que desembolsó en su momento para adquirir la totalidad del pase”.

Con ese panorama, Colo Colo puede empezar a olvidarse de Carlos Palacios y pensar en otra alternativa para el segundo semestre de 2026.

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En síntesis

El futbolista Carlos Palacios se encuentra actualmente con una rebelde lesión en la rodilla.

se encuentra actualmente con una rebelde lesión en la rodilla. El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme , rechazó un posible préstamo a Colo Colo.

, rechazó un posible préstamo a Colo Colo. El club argentino pide 5 millones de dólares para vender la totalidad del pase.