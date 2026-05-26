La “Joya” ya entrena a la par de sus compañeros y todo indica que sería convocado para el duelo del jueves por Copa Libertadores.

Carlos Palacios ha sorprendido con su recuperación en Boca Juniors. Tras superar la operación en su rodilla derecha por sinovitis. Lo que ha dejado al seleccionado nacional fuera de las canchas.

Sin embargo, la “Joya” podría tener su regreso triunfal y en un partido clave para el futuro del cuadro xeneizes. Esto debido a que el jueves se juega la clasificación por Copa Libertadores ante Universidad Católica.

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El elenco de Claudio Úbeda necesita ganar o ganar para superar a Cruzeiro y a los cruzados en el grupo D. Por l que no hay que dejar ningún detalle al azar.

Ante este panorama, según indica TyC Sports, Carlos Palacios sería convocado por primera vez en el 2026 para jugar ante la UC. “Formó parte de la práctica de fútbol de este lunes y tiene muchas chances de formar parte de la nómina”, detallaron.

Además sería una particular revancha con la UC ya que fue el club que lo rechazó en sus inicios. “A los once años lo llevé a Católica. Estuvo dos meses en San Carlos y me llamó su madre, Jacqueline, para decirme que lo echaron. Luego fuimos a Unión”, expresó en su momento Luis Lee Chong.

Palacios podría sumar los primeros minutos del 2026 ante Universidad Católica

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Cabe consignar que en su estadía en Colo Colo, no supo de derrotas ante los cruzados. Incluso protagonizó más de un cruce con los hinchas de la Franja. Por lo que arrastra un historial más que llamativo para el jueves.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Universidad Católica?

El partido por la fecha 6 de la Copa Libertadores está programado para este jueves 28 de mayo en La Bombonera. El duelo está fijado a las 20:30 horas y será transmitido por ESPN y Disney+. Además se consignar que el árbitro será Wilmar Roldán para el duelo decisivo en Buenos Aires.

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