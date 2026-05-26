Ambos porteros fueron ovacionados por la hinchada que llegó al banderazo pirata en Montevideo. El argentino hasta se llevó un regalo.

Coquimbo Unido está clasificado a octavos de final de Copa Libertadores y en la última fecha puede seguir haciendo historia. Tienen la primera opción para cerrar como líderes del grupo, cuando visiten a Nacional.

Y como su hinchada no falla, se dejaron ver a las afueras del hotel charrúa arengando al equipo con un banderazo. Con cánticos y fuegos artificiales, la emoción creció cuando arribó Matías Cano a la fiesta.

El querido ex portero aurinegro arribó hasta la zona de los jugadores y se llenó de aplausos de la hinchada. Ahí compartió con otro “loco” querido del club: Diego “El Mono” Sánchez.

Coquimbo y el regalo que emociona en Uruguay

El Mono Sánchez recibió a Matías Cano y tras un emotivo abrazo entre ambos arqueros, el campeón pirata le regaló su camiseta al trasandino que por largas temporadas defendió al club. La postal quedó inmortalizada en videos y fotos, en medio de aplausos.

“Dos leyendas” y “Cano querido, los del puerto jamás te olvidarán”, fueron parte de los gritos de fanáticos del equipo. Matías Cano defendió al equipo entre 2018 y 2021, y hoy milita en el Sportivo Bella Italia, de Uruguay.

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Recientemente el meta hizo noticia por solicitar ayuda en sus redes sociales por el complejo estado de salud mental. Ahí dijo el mes pasado que “por primera vez en la vida tuve pensamientos suicidas con ganas de ponerle fin a todo… Hoy solo no puedo, necesito de mi gente, ayúdenme a salir adelante”.

Cano se fue ovacionado del hotel en Montevideo y será un pirata más apoyando a Coquimbo hoy en Copa Libertadores. Eso, junto a su camiseta de portero entregada por Diego Sánchez, en medio de la fiesta aurinegra en Uruguay.