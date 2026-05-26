El ídolo de Colo Colo analizó el golazo de Javier Correa a Universidad Católica del pasado domingo en el Claro Arena.

En Colo Colo siguen disfrutando del gran triunfo que lograron en su primera visita al Claro Arena. Los albos ganaron por 2-1 a Universidad Católica en la precordillera y se escaparon en la cima de la Liga de Primera.

La gran figura del pasado domingo en el equipo de Fernando Ortiz fue sin lugar a duda Javier Correa, quien se matriculó con un doblete que se metió de lleno en la historia del Clásico Albo-Cruzado, en especial por su primer tanto.

Y es que el remate del argentino que se fue al ángulo del arco defendido por Vicente Bernedo quedará en la memoria de los hinchas por mucho tiempo. Y ojo, que algunos ya lo están comparando con un golazo de un ídolo del club como Esteban Paredes.

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Paredes compara su golazo a la U con el de Correa

Hablamos del tanto que Paredes le anotó a la U en el Superclásico del 2018 jugado en el Estadio Nacional. En esa ocasión el emblema de los albos también sacó un remate que se fue directo al ángulo, tal y como lo hizo Correa hace un par de días.

El propio exdelantero así lo recordó en el programa Tipsters, donde afirmó que “es muy parecido. Se parece mucho. Ahora que lo veo bien sale más fuerte este tiro, en el mío va más lento el balón”.

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Mati Rodríguez, quien dijo presente esa tarde en el Nacional, respondió entre risas que “yo creo que no se parecen, ja, ja. Yo estaba en el partido. Es casi lo mismo, engancha del otro lado. Solo le dijimos comentarios básicos a Rafa Vaz, que debía llevarlo hacia su pierna que no era tan hábil. Definía bien el hombre”.

Javer Correa en esta temporada 2026 ha disputado un total de doce compromiso en el Popular, siendo diez por la Liga de Primera y dos en la Copa de la Liga, en los que ha convertido ocho goles y dado una asistencia en 587 minutos.

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El próximo partido de Colo Colo

Los albos visitarán a Deportes La Serena el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis