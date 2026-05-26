El cuadro aurinegro disputa esta martes su último partido por la fase de grupos y buscará afianzarse en el primer lugar.

Coquimbo Unido se ha transformado en la gran sorpresa de la Copa Libertadores 2026. El elenco de Hernán Caputto se alzó como líder del grupo B y con 10 unidades aseguró su pasaje a la siguiente fase.

El pirata marcó un hito histórico al alcanzar los octavos de final y ahora espera por rival. Tema no menor ya que hoy debe disputar su último partido de la fase de grupos.

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Coquimbo, que tiene 10 unidades, visita a Nacional (solo con 5). Si logra un triunfo alcanzará un registro histórico de 13 unidades, igualando a la U de Chile de 2012 que fue dirigida por Jorge Sampaoli.

¿Cuáles son los posibles rivales de Coquimbo Unido?

Si Coquimbo cierra el grupo B como líder, pasará a octavos de final de Copa Libertadores y evitará a “los rivales más fuertes” de la fase de grupos.

Esto quiere decir nombres como Flamengo, Independiente de Rivadavia, Universidad Católica (En caso que termine como líder del grupo D), Cerro Porteño, Mirassol, y Rosario Central.

El tema ahora será mirar los rivales que serían los segundos de cada grupo. Con una fecha por disputar, estos serían Independiente de Medellín, Tolima, Bolívar, Cruziero, Pratense, Palmeiras, Liga de Quito e Independiente del Valle.

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Cabe consignar que las parejas de octavos de final de Copa Libertadores se definen por sorteo. Ceremonia que se realizará en Conmebol el próximo 29 de mayo a las 11:00 horas de Chile.

En resumen:

Coquimbo Unido lidera el grupo B con 10 unidades en Copa Libertadores 2026.

El entrenador Hernán Caputto clasificó al equipo pirata a los octavos de final.

El sorteo de octavos se realizará en Conmebol el 29 de mayo a las 11:00.