Duelo del líder y el colista del grupo B del torneo. Ambos buscan un botín en la última fecha, por lo que saldrán a la cancha con su mejor gente.

Coquimbo Unido vive uno de los mejores momentos de su historia y ya está clasificado a la siguiente ronda de Copa Libertadores. Ahora le espera un último paso para coronar de manera perfecta el torneo.

Al frente estará Nacional de Uruguay, equipo que está eliminado del certamen y es último en su grupo. Por eso, las miradas estarán puestas en el equipo pirata, quien corre con ventaja para cerrar primero el grupo B.

Con plantel estelar viajó Hernán Caputto a Montevideo, donde buscan la cima del reñido grupo. Por su parte, el Bolso apela a cerrar de manera digna su participación en el torneo y sacar pasajes a Copa Sudamericana.

¿A qué hora y dónde ver el partido Coquimbo-Nacional?

El partido entre Nacional y Coquimbo es hoy martes 26 de mayo, a las 20:30 horas de Chile. Será transmitido por ESPN 5 en TV y Disney+ Premium en streaming.

¿Qué se juegan ambos equipos?

Los uruguayos deben ganar y esperar que haya un vencedor entre Universitario y Tolima para clasificarse como terceros a Copa Sudamericana. Si hay empate, hasta igualando Nacional alcanzaría dicha plaza.

El duelo en Chile terminó igualado 1-1 /Photosport

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Por su parte, Coquimbo debe solo igualar para hacerse del primer lugar. En caso que pierda, dependerá de la diferencia de gol con Tolima en caso que los colombianos derroten a Universitario.

Posibles formaciones de Nacional y Coquimbo

Nacional iría esta noche con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia y Juan Cruz De los Santos; Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

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Por su parte, Coquimbo tiene como más probable XI a Gonzalo Flores (Diego Sánchez) en el arco; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, M. Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Guido Vadalá, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen.

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La tabla de posiciones del Grupo B