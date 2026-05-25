Un encuentro del torneo de clubes más importante de América podrá ser visto de forma gratuita.

La Copa Libertadores vive su última semana de fase de grupos en la edición 2026. Los clubes buscan su paso a octavos de final y Chilevisión dará un duelo de forma gratuita en TV abierta.

El torneo de clubes más importante de América tiene a dos equipos nacionales como protagonista, como Coquimbo Unido y Universidad Católica. Los primeros ya aseguraron su pasaje a la ronda de los 16 mejores, mientras los Cruzados esperan hacer lo propio ante Boca.

¿Qué partido de Copa Libertadores dará Chilevisión?

El canal de TV abierta transmitirá el choque entre Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay. Además, este choque también podrá ser visto por el canal de YouTube de CHV y su señal web. También este encuentro estará disponible en ESPN 5, Disney+ y Pluto TV.

¿A qué hora juega Coquimbo vs Nacional?

Este encuentro será el martes 26 de mayo a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay.

Coquimbo va por la cima

Coquimbo Unido ya timbró su pasaporte rumbo a la ronda de los 16 mejores de la Copa Libertadores. Ahora solo resta saber en qué lugar lo hacen. Lo ideal es quedarse con la cima del Grupo B, para intentar tener un sorteo más favorable en la siguiente fase.

Por ahora los Piratas lideran su zona con 10 puntos, seguidos de Tolima con 7. Universitario y Nacional cierran el grupo con 5 unidades. Debido al nuevo criterio de desempate, el cual considera los duelos directos y no los goles, el Bolso ya está eliminado.

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Nacional recibirá a Coquimbo sabiendo que ya no puede ir a octavos de final de la Copa Libertadores, pero todavía pueden clasificar a la Sudamericana, por lo que no le servirán en bandeja de plata el partido a los Piratas.