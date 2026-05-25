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Universidad de Chile

Cecilia Pérez le abre las puertas de U de Chile a Alexis Sánchez: “Si quiere venir lo vamos a recibir”

Recado de la U a Alexis Sánchez: Cecilia Pérez asegura que tiene el mismo sueño de ver al Niño Maravilla en "casa" vestido de azul y le abre las puertas del CDA.

Por Diego Jeria

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Cecilia Pérez le abre la puerta de la U a Alexis Sánchez.
© Montaje IACecilia Pérez le abre la puerta de la U a Alexis Sánchez.

Universidad de Chile no tuvo acción el fin de semana, suspendido su partido contra O’Higgins por la programación internacional de los celestes. Sin embargo, es un hecho que el equipo dirigido por Fernando Gago debe reforzarse bien de casa al segundo semestre.

Los azules muestran irregularidad, alejándose de la parte alta de tabla. Si quieren tener chances de alcanzar al puntero Colo Colo deben ganar o ganar de acá en adelante.

Y entre los posibles refuerzos aparece Alexis Sánchez. El ex Cobreloa y Colo Colo termina contrato con el Sevilla y queda libre sin club. El momento sería el indicado para volver a casa y fichar por fin en la U, el equipo que lo enamoró como hincha cuando era pequeño.

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Cecilia Pérez y recado a Alexis desde la U

En conversación con La Hora, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, se volvió a referir a la posible llegada de Alexis Sánchez al Chuncho.

Cecilia Pérez tajante: Alexis tiene las puertas abiertas en la U para cumplir su sueño de niño.

Cecilia Pérez tajante: Alexis tiene las puertas abiertas en la U para cumplir su sueño de niño.

No sé cuándo llega Alexis, eso lo ve Manuel Mayo, el gerente deportivo. Tampoco me gustaría señalarlo, pero siempre hay contactos con la secretaría técnica por el seguimiento de jugadores y conversaciones con representantes”, dijo Pérez.

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La ex ministra expone que “nosotros ya repatriamos a tres que habían jugado en la U de la generación dorada de la selección chilena: Marcelo Díaz, Eduardo Vargas, Charles Aránguiz. Si bien Alexis Sánchez no ha jugado en la U, se reconoce ferviente hincha“.

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Teníamos el sueño de que ellos tres volvieran a su casa, y pienso lo mismo con Alexis Sánchez. Ahora va a depender de él. Las puertas de verdad están abiertas en la U, no sé si quiere seguir en Sevilla, Europa, Brasil o Asia. Pero si quiere venir a Chile lo vamos a recibir“, sentenció Pérez.

Resumen:

-Alexis Sánchez finaliza contrato con el Sevilla y queda en condición de jugador libre.

-Cecilia Pérez destacó el retorno de Marcelo Díaz, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.

-Manuel Mayo lidera la gerencia deportiva encargada del seguimiento y contratación de nuevos refuerzos.

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