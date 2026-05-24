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Fútbol chileno

Cecilia Pérez revela amenazas de muerte y agresiones: “Cuento con protección de U de Chile”

La actual presidenta de Azul Azul se confesó sobre sus duros momentos en política y ahora en el fútbol. Por años estuvo con resguardo.

Por Nelson Martinez

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La presidenta de Azul Azul confesó sus duros años en política y el fútbol.
© Photosport.La presidenta de Azul Azul confesó sus duros años en política y el fútbol.

Cecilia Pérez es la flamante presidenta de Azul Azul y en medio de la polémica salida de Michael Clark como el mandamás anterior, habló de su experiencia en política y el fútbol. La ex ministra de Sebastián Piñera repasó amenazas contra su vida.

Durante el programa “La Hora de Conversar”, la mujer que lidera los destinos de U de Chile en lo administrativo hizo serias acusaciones por violencia y agresiones contra ella y su familia. Es más, dijo que hoy cuenta con resguardo del club.

“Hay mucha descalificación, nunca intelectual en el caso mío, pero sí en lo físico, en inventar rumores, en sostener o afirmar cosas que no corresponden, en descalificar, en agredir”, aseguró.

El descargo de Cecilia Pérez llegando a U de Chile

La actual presidenta de Azul Azul no se guardó nada y aludió a los “cobardes” que realizaron hasta amenazas de muerte. Ahora desde la tribuna de U de Chile, dice seguir su camino pese a las agresiones virtuales.

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“Desde que yo era intendenta hasta el día de hoy (las amenazas)… Cuento con protección del club, pero por 12 años aproximadamente yo estuve con resguardo del Ministerio Público”, reveló.

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Siguiendo con su relato, la ex ministra de Sebastián Piñera explicó que “nunca hice un punto de prensa para denunciar, pero sí presenté querellas. Hubo personas formalizadas y condenadas, pero hoy día amenazar de muerte en nuestro país sale gratis”.

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“No me da miedo. Considero que detrás de cada una de esas amenazas se esconden cobardes, verdaderos encapuchados del teclado, que provocan mucho daño en las personas que te aman”, cerró.

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