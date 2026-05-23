La primera foto sin Michael Clark: La curiosa celebración de Universidad de Chile por los 99 años

El Romántico Viajero aprovechó la instancia y enmarcó el cumpleaños con una postal junto a la nueva directiva y el plantel masculino y femenino.

Universidad de Chile celebra una fecha histórica este fin de semana. El Romántico Viajero alcanza los 99 años y se ubica entre las instituciones más importantes del país.

Con 27 títulos oficiales, donde destaca la Copa Sudamericana en 2021, los camaradas azules brindan de emoción con un cumpleaños que no todos pueden contar.

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La fecha oficial es el domingo 24 de mayo, y a su vez comienza la campaña por el histórico centenario. Aunque la experiencia del archirrival divide las aguas y por lo mismo se buscará evitar la mufa.

De está forma la campaña se bautizó bajo el formato de los 100 años. Y como no tiene partido programado el plantel masculino se decidió enmarcar la ocasión.

“En esta semana de Aniversario 99, nuestros planteles Femenino y Masculino realizaron la foto oficial 2026”, detalló la cuenta oficial de la U. Postales que contaron con todas las estrellas como Lucas Assadi, Edu Vargas, Matías Zaldivia, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y hasta Octavio Rivero que está en proceso de recuperación.

El plantel de la U se sumó a la celebración de los 99 años.

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Mientras que el femenino contó con sus figuras como Su Helen Galaz, Cata Figueroa, Valentina Díaz, Karen Fuentes, Gisela Pino, Franchesca Caniguán y Daniela Zamora entre otras. Luego se replicó la postal con una grupal con ambos planteles demostrando el compromismo y cariño por el Bulla.

Pero esto a su vez contó con un particular detalle: no apareció Michael Clark. El dirigente asumió en Azul Azul en 2021 y se mantuvo en el cargo hasta este 2026. Tras una amplia reflexión, sumado a las investigaciones de la CMF, dio un pasó al costado y ahora su lugar lo comanda Cecilia Pérez y José Ramón Correa.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

El plantel femenino de Universidad de Chile celebra en cancha el aniversario 99. Este sábado juega ante Deportes Recoleta en el Estadio Santiago Bueras.

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Ahora el plantel masculino que dirige Fernando Gago no tiene partido reprogramado. ¿El motivo? Se suspendió dicho encuentro con O’Higgins por los días de descanso del elenco celeste que disputa la Copa Sudamericana.

La U recién vuelve a jugar el próximo sábado 30 de mayo cuando reciba a Deportes Concepción, que contará con Fernando Díaz en la banca.