El jugador chileno regresará a las canchas tras una larga lesión y se reveló que hay clubes interesados en su fichaje para el próximo mercado de pases.

Erick Pulgar viene dejando atrás una complicada lesión en el hombro derecho que lo mantuvo cerca de dos meses fuera de las canchas. Tras su regreso a la actividad, también crecieron las dudas sobre su futuro en Flamengo y la posibilidad de una eventual salida, considerando el interés que ha despertado en clubes fuera de Brasil.

Pulgar despertó el interés de distintos clubes en el extranjero. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

El periodista José Tomás Fernández habló del presente de Pulgar, donde señaló que el interés de clubes extranjeros se mantiene. “Todo sigue igual que hace un mes: Hay equipos de Estados Unidos que mantiene su interés y otros de Medio Oriente que han preguntado por Erick Pulgar, pero todavía no han hecho una propuesta formal”.

El presente de Pulgar en Brasil

El jugador sufrió una lesión en la articulación acromioclavicular del hombro derecho y se espera que pronto regrese a las canchas junto al Mengao. Sin embargo, desde Brasil, aseguran que tras su larga ausencia, su puesta en la oncena titular está comprometido.

ver también Tras nuevo portazo de Erick Pulgar: Córdova se la juega por la joya de la U

El medio Globoesporte escribió que a pesar de que antes era un titular indiscutible, ahora la situación no sería la misma. “El elegido para reemplazarlo, Evertton Araújo, aprovechó la oportunidad y está atravesando un buen momento de forma. Incluso en los momentos en que el equipo no rindió bien”.

“La competencia de Pulgar por un puesto en el equipo aumentó aún más cuando Lucas Paquetá comenzó a jugar como mediocampista defensivo con Leonardo Jardim y se adaptó muy bien al equipo”, señalo el medio.

Publicidad

Publicidad

En síntesis: