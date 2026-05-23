Luego de un patadón que el juez Víctor Abarzúa inexplicablemente no pitó a primera vista, Kevin Vásquez tuvo que emitir un comunicado para ponerle freno a la hostilidad cibernética.

Joaquín Silva tenía la pelota cerca para poner en ventaja a Santiago Wanderers, pero de pronto sintió un fuerte golpe de un defensor de Rangers de Talca. El volante del Decano quedó tendido en el área del estadio Iván Azócar Bernales mientras varios de sus compañeros alegaban infracción.

Pero Víctor Abarzúa originalmente no pitó el penal. Necesitó de un conciliábulo con su asistente para sancionar esa pena máxima que el argentino Leandro Navarro cambió por el 1-0 transitorio. Una de las polémicas que reclamaron los Piducanos.

La otra fue la expulsión por una entrevista a la TV del entrenador interino Carlos Videla. Aunque Vásquez, exjugador de los caturros, acudió hasta el centro asistencial donde fue derivado Silva. Y en su cuenta de Instagram, hizo un desahogo para frenar la hostilidad cibernética.

La jugada de Vásquez ante Joaquín Silva. (Captura TNT Sports).

“No hubo ninguna mala intención de lesionar a Joaquín, a quien conozco desde los 12 años y con quien mantengo una amistad familiar. Lamentablemente al intentar despejar el balón, me anticipa de cabeza e impacto de lleno su rostro. Incluso cuando me acerco a verlo le pido disculpas”, relató el ex Santiago Morning.

Agregó que “le dije ‘tu papá me va a matar’ para evidenciar nuestra cercanía. Mis reclamos posteriores fueron por el proceder de los árbitros. Según mi criterio, dentro de la cancha fue fuera de reglamento. No existe el VAR en la división. Jamás negué el impacto a Joaquín”. Una cuestión que seguramente más de algún fanático wanderino le reclamó.

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Captura Instagram.

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Kevin Vásquez de Rangers se disculpa por fracturar a Joaquín Silva de Wanderers

Kevin Vásquez lo hizo sin intención, pero finalmente mandó a un hospital a Joaquín Silva con una dolorosa lesión para el promisorio jugador de Wanderers en ese triunfo 2-0 frente a Rangers de Talca. “Nuestro canterano sufrió una fractura de piso de órbita y el seno maxilar derecho”, contó el Decano.

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“En las próximas horas será evaluado por un especialista para determinar el procedimiento a seguir”, agregó la institución caturra sobre Silva, mundialista Sub 20 con la Roja que dirigió Nicolás Córdova en el torneo realizado en Chile en 2025. No se descarta que deba pasar por el quirófano, pero por el momento no hay nada confirmado respecto a una operación.

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Francisco Palladino debe afrontar un duelo en casa: Wanderers recibirá a Unión Española en el estadio Elías Figueroa Brander el sábado 30 de mayo a contar de las 17:30 horas.

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