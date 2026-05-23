Este entrenador, que asumió por una polémica expulsión a raíz de unas declaraciones en TV, cree que el Hueso es ideal para sacar al colista de la Primera B de este momento crítico.

A pesar de que Ivo Basay fue anunciado formalmente como DT de Rangers de Talca, el equipo tuvo entrenador interino en la derrota frente a Santiago Wanderers. El plantel profesional rojinegro estuvo a cargo de Carlos Videla, quien fue polémicamente expulsado.

Luego de una álgida entrevista que dio camino al vestuario en el descanso, Videla recibió la tarjeta roja directa por parte del juez Víctor Abarzúa, quien tuvo más de alguna polémica. Incluida la tardanza en el cobro del lanzamiento penal que el capitán wanderino, Leandro Navarro, cambió por gol.

Un tanto que los Piducanos no pudieron sacarse. Y que los visitantes transformaron en dos a pesar de la gran actuación del experimentado golero Cristian Campestrini. Todo eso ante la mirada del Hueso Basay, quien recibió un emotivo mensaje de Muñoz.

El último trabajo futbolero de Ivo Basay fue en Magallanes el año pasado. (Andy Manzanares/Photosport).

“Puedo tener una opinión, pero creo que no es relevante. La visión para optimizar el rendimiento está a cargo del profesor Ivo Basay, cumplimos con defender a nuestro equipo y trabajamos en el fútbol profesional como lo hacemos en el fútbol joven”, aseguró el estratego que terminó por emergencia de titular.

Agradeció el gesto de Basay. “Al hacer eso, demuestra ser un gran profesional. Llegó y estuvo en la semana, ya veníamos con el trabajo. Estudiamos bastante al rival, hicimos análisis de video con el equipo. Me parece muy responsable y profesional darnos la oportunidad, era lo que habíamos trabajado”, agregó el DT, quien trabaja en las divisiones menores rangerinas.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Muñoz dio un emotivo discurso para sacar a relucir su pasión rojinegra.

Y es un fanático del club. De tomo y lomo. Lo dejó clarísimo. “Pude escucharlo. Y yo como rojinegro, funcionario y técnico de este equipo, me parece que estamos en buen camino. Cuesta decirlo, pero no me cabe duda que va a contagiar al equipo y hacer que se salga adelante”, aseguró Nicolás Muñoz.

ver también Jaime Vera aborda su salida de Rangers por primera vez: “Lo peor fue que no tuvimos ese cachito para ganar partidos”

Nicolás Muñoz recuerda un momento crítico de Rangers para aleonar a Ivo Basay

Rangers vive una situación compleja y espera que Ivo Basay sea capaz de propiciar el despegue del equipo. Todo comenzó bajo la tutela de Erwin Durán, que sacó apenas un punto. Le siguió Jaime Vera, quien anotó apenas dos unidades.

Publicidad

Publicidad

Por eso mismo, la plana mayor intentó con el Hueso Basay. “En 2010 no fue la misma situación, pero estuvimos en quiebra. Jugamos un partido con Osorno y el que perdía, quedaba último. Rangers por historia y sus años, tarde o temprano se termina imponiendo. Eso es para que lo escuche toda la hinchada rojinegra”, lanzó Muñoz.

Un recado que le erizó la piel a más de algún ferviente fanático de Rangers. “Sé que es difícil y ver que los jugadores pierden partidos y les quieren decir muchas cosas. Pero yo en mi casa no iba a reprochar a mi papá cuando las cosas andaban mal. Lo que hacía era apoyarlo aún más. Porque los tipos que están allá se están rompiendo el lomo. Te lo aseguro. Y que les duele”, dijo Muñoz.

Ivo Basay parece tener la receta para remecer a los planteles. Aunque los resultados marcan mucho. (Alex Diaz/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“La llegada del profe puede ser el momento exacto, el punto de inflexión. Eso es lo que espero”, fue el deseo que dejó este entrenador para levantar al colista que tiene la Primera B del fútbol chileno. El debut de Basay en el cuadro talquino será como visita vs Cobreloa en Calama el 31 de mayo a contar de las 17:30. Por si faltaba alguna dificultad.

ver también Terremoto en la Primera B: Rangers de Talca despide a Pillo Vera tras solo dos meses

Revisa el compacto del triunfo de Wanderers vs Rangers en la Primera B

Así va Rangers de Talca en la tabla de posiciones en la Primera B

Rangers de Talca está a cuatro puntos del penúltimo de la tabla en la Primera B, Deportes Santa Cruz.

Publicidad