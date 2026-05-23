El exjugador de los azules alcanzó la gloria con su equipo en primera división de Australia.

Luis Felipe Gallegos se coronó campeón de la A-League de Australia junto a Auckland FC este fin de semana. Tras derrotar a Sydney FC en la final de los playoffs, los Black Knights levantaron el primer título en su historia.

El club neozelandés, que compite en la máxima categoría del fútbol australiano, tuvo una destacada temporada y logró coronarla con el título tras imponerse en la final gracias a un gol de Cameron Howieson a los 59 minutos, tanto que terminó sentenciando el encuentro.

Por su parte, Gallegos se perdió una parte importante de los partidos decisivos debido a una lesión y, en la final, fue suplente.

La carrera de Luis Felipe Gallegos

El jugador de 34 años inició su carrera profesional en Universidad de Chileen 2011 y posteriormente dio el salto al fútbol europeo tras llegar a préstamo a 1. FC Union Berlin.

Gallegos se coronó campeón de la A-League. (Photo by Fiona Goodall/Getty Images)

En 2013 regresó al cuadro azul y luego volvió a salir cedido a clubes como Recreativo de Huelva de España y Necaxa de México.

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Más adelante, continuó su carrera en equipos como San Luis y OFI Crete de Grecia. Finalmente, en 2024 arribó a la liga australiana para sumarse a Auckland FC de Nueva Zelanda.

En síntesis: