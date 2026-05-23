El entrenador de emergencia de los Piducanos, Nicolás Muñoz, reclamó la expulsión por declaraciones del DT y también que hubo VAR pese a que el sistema no está implementado en la categoría de plata.

Rangers de Talca tuvo una buena presentación ante Santiago Wanderers hasta que el Decano se puso en ventaja con un lanzamiento penal que dejó enardecidos a todos en la banca rojinegra. Aunque claramente Kevin Vásquez le dio un golpe en el rostro a Joaquín Silva, el juez no sancionó.

Tal como leen, en primera instancia Víctor Abarzúa no pitó esa evidente falta dentro del área. Pero luego de una conversación con el asistente Alan Sandoval, el réferi sancionó la pena máxima. Leandro Navarro cambió ese tiro por el 1-0 transitorio.

Eso literalmente sacó del partido al DT interino de los rojinegros, Carlos Videla. Dio la entrevista típica de mediotiempo que TNT Sports hizo hábito a partir de 2026 y dejó una queja. “Es injusto. el línea dice que hay una disputa y no logra ver si hay falta o no. El árbitro cobra penal”, introdujo.

Carlos Videla no dijo nada que valiera una roja en esa entrevista. (Captura TNT Sports).

“Tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol y ellos ninguna. Les terminan regalando este penal injusto. Estamos calientes”, añadió Videla, quien no pudo seguir con su rol de entrenador al recibir la tarjeta roja antes de comenzar el segundo tiempo. Para su asistente, Nicolás Muñoz, es un despropósito.

O, al menos, una falta de paridad en los criterios. “No tenemos claridad todavía. De alguna manera, algo tiene que haber pasado. El árbitro llegó muy convencido de lo que tenía que hacer. Nos pilla de sorpresa, el profesor todavía no entiende. Qué se dijo. Tienen que haber sido sus declaraciones”, manifestó Muñoz.

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“Pero qué dijo para esta expulsión. Hay que medir con la misma vara a ambos equipos. Es un poco extraño, no se puede tocar mucho el tema. Vimos lo que pasó. Hay una jugada en que el DT rival llega ofuscado y ni siquiera lo reconvienen. Y cuando había algo con nuestra banca, no sé si amenazas, pero había comentarios que iban hacia nosotros”, detalló.

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Rangers alega la expulsión de Carlos Videla vs Wanderers y una alerta de VAR fantasma

Para Rangers, tanto la expulsión de Carlos Videla fue injusta como el penal a favor de Santiago Wanderers. Más allá de que admitieron que hubo una clara falta de Vásquez. “Se pueden manejar esas situaciones, quizá tomó esa decisión porque somos cuerpo técnico interino y no pasa nada”, dijo Nicolás Muñoz.

“La próxima semana dirige Ivo Basay. De pronto se aprovechó de eso. Es extraño, en la Primera B no tenemos VAR. Si no ves la jugada, no parece correcto que después retrotraigas y la cobres. Porque dónde viste la jugada. Hubo un comentario de quienes imparten justicia que nos dicen que hubo una disputa y no logra ver qué pasa”, reveló el estratego de emergencia.

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Captura Rangers de Talca.

Y siguió. “Ante la duda tienes que abstenerte. Te puedo decir que lo comprobé con las imágenes. Hubo un penal. Totalmente. Pero si el reglamento dice que no hay VAR, cómo puedes comprobar si fue penal o no. Eso me parece un poco extraño”, sentenció Nicolás Muñoz, quien continuará con su trabajo en el fútbol joven de los Piducanos.

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