Operación salvación: Los tres refuerzos que busca Rangers para quedarse en Primera B

El elenco rojinegro que es colista con solo tres unidades en 13 partidos disputados, aún sueña con el milagro. Revelaron los nombres que ya tiene adelantados Basay.

Un complejo escenario enfrenta Rangers de Talca en la Primera B. El elenco rojinegro volvió a sumar una derrota y ahora ante Santiago Wanderers perdió por 2-0. Lo que mantiene a la institución como colista absoluto y con el peligro latente de perder la categoría.

El tema es que tras la fecha 13 no sale del fondo y con solo tres unidades, puede quedar a 10 de su más cercano perseguidor. Por lo mismo, se busca dar vuelta la página rápidamente para volver a resurgir.

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Tras la salida de Erwin Durán y Jaime Vera, se confiaron todas las fichas en Ivo Basay. El “Hueso” debutará ante Cobreloa el próximo 31 de mayo y cierra la primera rueda de loca ante Santa Cruz el 6 de junio, rival directo por la permanencia.

Ante esto la dirigencia ya busca nuevos nombres para el mercado de fichajes que se avecina a mitad de año. Lo que será fundamental para mantener el sueño de la permanencia.

Los tres refuerzos que busca Rangers para la “operación salvación”

En está primera rueda que ha sido para el olvido, Rangers ya se tuvo que desprender de jugaron como Javier Araya que se retiró por temas persoanles, junto a los extranjeros Sebastián Ribas y Mauro González. Este último sufrió grave accidente vehicular y aún no vuelve a jugar.

“Ya salieron dos cupos de extranjeros y se buscará completar esos puestos. También hay otro puesto que ya está conversando Ivo Basay”, enfatizó Fabián Jaque, dirigente de Rangers a Pasión por los Deportes.

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Tras ello, el dirigente reveló los puestos que tienen prioridad para conseguir la hazaña de la permanencia. “Está claro que necesitamos un centro delantero, un diez y un jugador más atrás”, sentenció.