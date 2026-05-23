Los Itálicos consiguieron un triunfo de oro para escaparse del fondo y complicar a los Mineros. Ahora van a buscar el gran golpe a nivel internacional.

Audax Italiano vence a Cobresal y toma un respiro enorme en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. Este sábado los Itálicos lograron una remontada y se impusieron por 2 a 1 ante los Mineros con la ley del ex en medio, lo que deja en llamas las cosas en el fondo del torneo.

El elenco dirigido por Gustavo Lema venía brillando en Copa Sudamericana, pero los resultados no se le han dado en el campeonato. El ambiente era tenso en La Florida, pero los Tanos supieron revertir las cosas para lograr tres puntos que valen oro.

Esto, ya que escalan en el torneo y logran alejarse de los puestos de riesgo. Unos que le respiran en la nuca a los pupilos de Gustavo Huerta y que pueden quedar aún peor en lo que resta de fecha.

Audax vence a Cobresal con la ley del ex y es aleja del fondo de la tabla de posiciones

Audax Italiano cerró una semana perfecta peleando en Copa Sudamericana y ahora alejándose del descenso en la Liga de Primera. Los Itálicos se lo dieron vuelta a Cobresal y lograron un 2 a 1 muy valioso en la tabla de posiciones.

Diego Coelho marcó el gol del triunfo de Audax Italiano ante Cobresal que les da un respiro en la tabla. Foto: Photosport.

Los Mineros se habían puesto en ventaja en apenas 12′ minutos de juego gracias a Julián Brea. Sin embargo, antes del descanso Michael Vadulli desde el punto penal puso el 1 a 1. Ya en el complemento, con el reloj en 48′, Diego Coelho hizo valer la ley del ex y decretó el 2 a 1 que enciende las cosas en el fondo.

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Audax Italiano escala y se queda en el puesto 12 de la tabla de posiciones de la Liga de Primera con 14 puntos. Esto le permite alejarse de la zona de descenso después de semanas muy complicadas en el plano local.

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Por su parte, Cobresal se estanca en el decimocuarto lugar con 13 unidades, apenas a tres de distancia de Unión La Calera, que hoy es el último que estaría perdiendo la categoría a final de temporada.

Resta saber por lo que pase con los Cementeros y Deportes Concepción, que todoaavía no juegan esta fecha. Eso definirá si es que los Mineros quedan muy mal o algo más aliviados después de un fin de semana que no pinta bien.

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Audax Italiano logra un triunfo de oro ante Cobresal para escaparse de la zona de descenso de la Liga de Primera. Los Itálicos dan un golpe clave y respiran tranquilos de cara al cierre de la primera parte de la campaña.

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Así quedan Audax Italiano y Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Audax y Cobresal