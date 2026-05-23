El estratega hispano estudia opciones para potenciar el plantel de cara al mercado de fichajes donde suena el regreso del jugador de U de Chile.

Unión Española pasa por un gran momento en la Primera B, donde la escuadra nacional está posicionada en zona directa de los play-offs y, de cara a la segunda rueda y la apertura del mercado de fichajes, el DT del equipo, Ronald Fuentes, habló sobre un posible regreso: el de Bianneider Tamayo.

La escuadra busca su esperado regreso a la máxima división del fútbol chileno y actualmente se posiciona en el sexto puesto de la tabla y buscarán sellar el ascenso.

En la previa del partido contra Deportes Copiapó, el DT del cuadro hispano se refirió a los posibles refuerzos, específicamente al regreso del actual jugador de Universidad de Chile.

¿Tamayo regresaría a Unión Española?

El defensa de los azules estuvo a préstamo con los hispanos el 2025 donde disputó 12 partidos y ahora hay rumores de un posible regreso considerando que no ha sumado muchos minutos con U de Chile.

“No lo conocía mayormente, tuve la opción de verlo el año pasado cuando veía los partidos de Unión Española y me tocó enfrentarlo cuando estaba en Ñublense y me pareció un jugador muy interesante, comentó Fuentes.

ver también Unión Española descarta el fichaje de César Pinares: “Trabajamos en otras alternativas”

“En cuanto al tema refuerzos, estamos trabajando en eso. Vamos a traer refuerzos, sin duda, nombres pueden dar miles, pero trataremos de manejarlos dentro de lo que nos corresponde a nosotros y cuando ya estén listos, daremos la información a través de la vía oficial del club”.

Publicidad

Publicidad

La postura de Universidad de Chile

Cooperativa Deportes reveló que desde Unión Española realizaron una consulta a Universidad de Chile por un eventual regreso del defensor venezolano.

Sin embargo, el cuadro azul descartó de manera tajante su salida, confirmando la continuidad de Tamayo como alternativa en la última línea del plantel.

En síntesis:

El DT Ronald Fuentes de Unión Española busca refuerzos para lograr el ascenso a Primera.

Unión Española consultó por el regreso del defensa venezolano Bianneider Tamayo para el mercado.

Universidad de Chile descartó la salida de Tamayo y confirmó su continuidad en el plantel.

Publicidad