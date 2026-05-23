El Cacique definió su oncena para visitar a los Cruzados y tratar de alejarse en el liderato de la Liga de Primera. El Tano apuesta todo.

Colo Colo tiene formación definida para lo que será el clásico 189 frente a Universidad Católica. Este domingo 24 de mayo desde las 18:00 horas el Cacique visita a los Cruzados tratando de escaparse en la cima de la tabla de posiciones y con una oncena llamativa.

Después de la goleada por 6 a 2 contra Ñublense, el Eterno Campeón tuvo descanso y regresó a los trabajos el miércoles con dudas principalmente en ataque. Sin embargo y pese a que el panorama no era el mejor, Fernando Ortiz logró recuperar a tiempo a Javier Correa y lo mandará a la cancha desde el primer minuto.

El delantero, que viene en racha goleadora, liderará a un Cacique que apuesta poro la clásica fórmula del “Equipo que gana, repite“. Esto, después de por fin despejar los fantasmas y encontrar los goles que tanto le habían costado en lo que va de temporada.

Equipo que golea, repite: Colo Colo con todo en su formación ante Católica

Colo Colo no quiere dejar escapar la oportunidad de alejarse en el liderato de la Liga de Primera 2026. El Cacique visita a Universidad Católica buscando tres puntos de oro con la misma formación que le dio un baile a Ñublense.

Con Arturo Vidal y Leandro Hernández, Colo Colo definió su formación para el clásico ante Católica este domingo. Foto: Photosport.

Las cosas comienzan con Gabriel Maureira en la portería como ha sido la tónica en los últimos partidos. El joven guardameta de 19 años ha mostrado personalidad y se gana su opción de jugar el primer duelo de esta magnitud de su carrera.

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En la defensa, Colo Colo no inventará nada y mantiene la línea de tres que ha sostenido a lo largo del 2026. Es decir, serán Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa los encargados de proteger el fondo albo.

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En el mediocampo, Fernando Ortiz queda más que conforme con lo que vio ante Ñublense y sale sin un 10. Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa son los elegidos en esa zona de la cancha.

Finalmente está el ataque, donde el Eterno Campeón recuperar a su goleador y le da un espaldarazo a quien lideró el último triunfo. Leandro Hernández y Javier Correa tendrán la misión de ir a buscar los goles que aseguren los tres puntos.

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Colo Colo tiene así su formación para visitar a Universidad Católica en el clásico. Esta será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en la delantera.

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Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la formación de Colo Colo