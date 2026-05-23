El árbitro colombiano será el encargado de impartir justicia en el Estadio La Bombonera el próximo jueves.

Comenzó la cuenta regresiva para la definición de la fase de grupos de Copa Libertadores: Universidad Católica tiene la gran chance de eliminar a Boca Juniors en el Estadio La Bombonera. Tarea que ya comienza a planificarse pese a tener este domingo el clásico con Colo Colo.

Es que el duelo con el xeneizes ya se empezó a jugar con varias horas de anticipación. ¿El motivo? La presión de los argentinos por la designación del árbitro. Según su paladar, han sido víctimas de dudosos cobros. Lo que tiene al equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón en el tercer puesto de grupo D con solo siete unidades.

ver también “El partido de Católica con Colo Colo no es clásico”: jugó la final de la Libertadores y se lanza

Ante esto, la Conmebol decidió zanjar por lo más correcto y puso a uno de sus predilectos para dirigir este partido calificado como una final. El tema es que la elección no gustó ni en Argentina ni en Chile.

Esto debido a que durante el sábado ya se filtró que Wilmar Roldán será el encargado de arbitrar el encuentro de este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas.

Las polémicas de Wilmar Roldán, el árbitro de Boca Juniors vs U Católica

Ante la notificación de Wilmar Roldán, el reclamo de inmediato comenzó en Argentina. “Echó a Luis Advíncula a los 9 segundos, en la Sudamericana 2024. Al otro año, en un Fluminense – Atlético Mineiro solo sacó amarilla ante la misma infracción. Además fue el árbitro de la final entre Boca y Fluminense”, lanzó Leandro Aguilera, periodista de TyC Sports.

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El comunicador encargado del presente de Boca Juniors cuestionó toda la terna que será colombiana. Por lo que Roldán estará acompañado por los asistentes Alexander Guzmán y Cristian Aguirre. Mientras que el cuarto árbitro estará Carlos Ortega y en el VAR David Rodríguez y Jhon León.

Lo que nadie menciona es que Wilmar Roldán arrastra un historial para el olvido con Chile. El recuerdo más inmediato es de la Copa América 2024: No cobró un codazo claro sobre Rodrigo Echeverría y después expulsó a Gabriel Suazo.

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Su cometido fue tan paupérrimo que fue borrado de dicho torneo. Aunque después retorno para dirigir Copa Libertadores. Lo que se mantiene hasta la actualidad, pero que sigue dividiendo las aguas por su cuestionado criterio.