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Women's Champions League

No hubo revancha: Tiane Endler cae goleada con el Lyon ante Barcelona en la final de la Champions League Femenina

La arquera chilena poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo ante las catalanes en Oslo, Noruega. Con esto, la nuestra cayó por segunda vez en una definición europea.

Por Patricio Echagüe

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Endler no pudo evitar la caída del Lyon en la final de la Champions Femenina.
© Getty Images.Endler no pudo evitar la caída del Lyon en la final de la Champions Femenina.

La chilena Christiane Endler cerró con amargura la temporada 2025/26 del fútbol europeo femenino. Lamentablemente la arquera con el Lyon no pudo ante el poderío de Barcelona en la final de la Champions League, cayendo por 4-0 en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

En un partido que comenzó muy disputado, fue la escuadra catalana la que comenzó a tener las primeras opciones claras de gol. Ahí fue donde Alexia Putellas marcó diferencias en ofensiva, armando jugadas que terminaron en remates que se fueron desviados.

Pese a eso, el primer gol cayó para el Lyon a los 13 por medio de Lindsey Heaps. Lamentablemente la jugadora estaba en offside, por lo que tras revisión en el VAR la jugada terminó por anularse, manteniéndose con esto el 0-0 en el marcador.

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Christiane Endler no pudo evitar la derrota del Lyon

Ya en el segundo tiempo el poderío de Barcelona se hizo notar en el marcador, con polaca Ewa Pajor marcando un doblete que comenzó a definir esta final a favor de las catalanas.

El 1-0 llegó a los 55’, cuando Pajor sacó un remate raso imposible para Endler, quien a pesar de su estirada no pudo evitar el tanto blaugrana. Por su parte el 2-0 se produjo a los 69’, cuando tras una serie de toques al interior del área la nacida en Polonia al interior del área la mandó a guardar.

Christiane Endler poco pudo hacer ante el poderío de Barcelona en esta final de UEFA Champions League Femenina. | Foto: Getty Images.

Christiane Endler poco pudo hacer ante el poderío de Barcelona en esta final de UEFA Champions League Femenina. | Foto: Getty Images.

Pese a que el Lyon coqueteó con el descuento a los 74’ tras una inmejorable opción de gol de Tabitha Chawinga, la resistencia de la meta Catalina Coll fue más. Con esto, la ventaja se inamovible, sobre todo por doblete de Salma Paralluelo a los 89’ y 90+3’ para el 4-0 final.

Este fue es la segunda final de la Champions League Femenino que Christiane Endler pierde en su carrera luego de caer en la edición 2023-24 con el Lyon, justamente, ante Barcelona. Pese a este tropiezo, la chilena de igual manera pudo festejar en esta temporada al ganar la Copa de la Liga de Francia con Les Fenottes.

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Transmisión minuto a minuto de la final

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90+6' ¡Final del partido!

Barcelona goleó por 4-0 a Lyon y se quedó con esta final de la Champions League Femenina.

90+3' Ya es goleada del Barcelona

Cae el 4-0 para las catalanas, otra vez por medio de Salma Paralluelo, quien con un remate al interior del área se manda su doblete personal.

89' ¡GOOOOOL DE BARCELONA!

Y cayó el tercero de las catalanes por medio de Salma Paralluelo con un potente remate de distancia en el que Endler nada pudo hacer. Con esto, Barcelona se queda con esta Champions League 2025-26.

85' Barcelona mantiene a ralla al Lyon

El club francés batalla por anotar el descuento, pero las catalanas anulan cualquier intento de remontada en Oslo.

74' ¡Lyon tuvo el descuento!

Brillante atajada de Coll, quien en el achique le ganó el duelo a Tabitha Chawinga. Era el 2-1 para el club francés.

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72' Así fue el 2-0 para Barcelona

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69' ¡GOOOOOOOL DE BARCELONA!

Segundo gol del cuadro catalán por medio de Ewa Pajor, quien se perfila como la figura de la final con un doblete en Oslo. Se aleja la Champions League Femenina para Endler y compañía.

62' Así fue el 1-0 de Barcelona

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60' ¡Lyon tuvo el empate!

Remate raso que se va muy cerca del arco defendido por Catalina Coll.

55' ¡GOOOOOOOL DE BARCELONA!

De tanto intentar llegó la apertura de la cuenta por medio de la polaca Ewa Pajor, quien en su tercer remate superó la resistencia de Endler con un disparo raso inatajable. Lo gana el Barcelona por 1-0.

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45' ¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya se juega la segunda mitad de esta final de la UEFA Champions League Femenina.

45+3' ¡Terminó el primer tiempo!

Sin goles se fue este primer tiempo de la final de la Champions League Femenina entre Lyon y Barcelona.

45' Tiempo agregado en Oslo

Se jugarán tres minutos más en este primer tiempo.

34' ¡Se acercó el Barcelona!

Putellas dejó sola a Ewa Pajor, quien sacó un remate que se fue desviado del arco defendido por Endler. La polaca desaprovecha otra vez una buena opción para las catalanes.

25' La jugada que pudo ser el 1-0 para el Lyon de Endler

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18' Se acerca otra vez en Barcelona

Sombrerito de Ewa Pajor que pilla mal parada a Ender que se va por apenas afuera. Era un golazo para las catalanes.

13' ¡Gol anulado!

Cuando parecía que Lindsey Heaps abría la cuenta para el Lyon, un fuera de juego previo terminó por anular la jugada. Sigue el 0-0 y el partido parece tomar ritmo en Oslo.

 

11' ¡La primera opciones de gol!

Terminábamos de escribir el mensaje anterior y justo llega una buena opción de gol para Barcelona con un remate de Alexia Putellas que se va muy cerca del arco defendido por Endler.

10' Primeros minutos de mucho estudio

Todavía no se registran opciones de gol en Oslo, con un orden defensivo de ambos elencos que no da espacio al peligro en ninguna de las dos áreas.

1' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya se juega la gran final de la UEFA Champions League Femenina entre Lyon y Barcelona.

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¡Los equipos salen a la cancha!

La chilena Tiane Endler ya está en el verde césped para jugar esta final.

La chilena va por su segunda Champions League Femenina

Tiane Enlder está en búsqueda de su segunda Champions League Femenina tras obtener la edición 2021-22 con el Lyon. Además, va por su revancha ante Barcelona tras perder en la final del 2023-24 jugado en el Estadio San Mamés.

El camino para llegar a la final

Mientras Endler con el Lyon vencieron a Arsenal en la semifinales, el Barcelona hizo lo propio con el Bayern Múnich. Ambos equipos lideraron en la fase de la liga, por lo que no es exagerado que esta final se da entre los mejores equipos del fútbol europeo en la actualidad.

Endler en la previa de la final

La chilena ya entrena en el Ullevaal Stadion de Oslo a minutos de la gran final de la Champions League.

¡La formación de Barcelona!

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¡Endler será titular!

Esta es la formación del Lyon para enfrentar a Barcelona en la gran final de la Champions League Femenina.

¡Juega nuestra Tiane Endler!

Hoy la histórica arquera chilena va por su segundo título europeo cuando desde las 12:00 horas ataje en el arco de Lyon ante Barcelona.

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