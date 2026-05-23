La arquera chilena poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo ante las catalanes en Oslo, Noruega. Con esto, la nuestra cayó por segunda vez en una definición europea.

La chilena Christiane Endler cerró con amargura la temporada 2025/26 del fútbol europeo femenino. Lamentablemente la arquera con el Lyon no pudo ante el poderío de Barcelona en la final de la Champions League, cayendo por 4-0 en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

En un partido que comenzó muy disputado, fue la escuadra catalana la que comenzó a tener las primeras opciones claras de gol. Ahí fue donde Alexia Putellas marcó diferencias en ofensiva, armando jugadas que terminaron en remates que se fueron desviados.

Pese a eso, el primer gol cayó para el Lyon a los 13 por medio de Lindsey Heaps. Lamentablemente la jugadora estaba en offside, por lo que tras revisión en el VAR la jugada terminó por anularse, manteniéndose con esto el 0-0 en el marcador.

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Christiane Endler no pudo evitar la derrota del Lyon

Ya en el segundo tiempo el poderío de Barcelona se hizo notar en el marcador, con polaca Ewa Pajor marcando un doblete que comenzó a definir esta final a favor de las catalanas.

El 1-0 llegó a los 55’, cuando Pajor sacó un remate raso imposible para Endler, quien a pesar de su estirada no pudo evitar el tanto blaugrana. Por su parte el 2-0 se produjo a los 69’, cuando tras una serie de toques al interior del área la nacida en Polonia al interior del área la mandó a guardar.

Christiane Endler poco pudo hacer ante el poderío de Barcelona en esta final de UEFA Champions League Femenina. | Foto: Getty Images.

Pese a que el Lyon coqueteó con el descuento a los 74’ tras una inmejorable opción de gol de Tabitha Chawinga, la resistencia de la meta Catalina Coll fue más. Con esto, la ventaja se inamovible, sobre todo por doblete de Salma Paralluelo a los 89’ y 90+3’ para el 4-0 final.

Este fue es la segunda final de la Champions League Femenino que Christiane Endler pierde en su carrera luego de caer en la edición 2023-24 con el Lyon, justamente, ante Barcelona. Pese a este tropiezo, la chilena de igual manera pudo festejar en esta temporada al ganar la Copa de la Liga de Francia con Les Fenottes.

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Transmisión minuto a minuto de la final