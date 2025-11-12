Se viene una jornada con destacados duelos internacionales. Este miércoles 12 de noviembre continúa la acción del fútbol mundial y, aunque la cartelera luce más acotada por la cercanía de la fecha FIFA, todavía hay encuentros de gran nivel.
La atención principal estará puesta en la UEFA Champions League Femenina, con la participación de potentes elencos como FC Barcelona, Juventus, Bayern Múnich, Manchester United y PSG, entre otros.
En nuestro continente, en tanto, también habrá actividad en distintas ligas y torneos. En Ecuador, LDU de Quito de Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán enfrentará a Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la Copa Ecuador, mientras que en Brasil, Fortaleza con Juan Martín Lucero y Benjamín Kuscevic visitará a Atlético Mineiro por un duelo pendiente de la fecha 16 del Brasileirao. Además, la jornada incluirá compromisos de la liga colombiana.
Revisa a continuación todos los detalles, horarios y las transmisiones disponibles para Chile.
Champions League Femenina
- 14:45 horas – FC Barcelona Femenino vs. OH Leuven Women. Transmiten Disney+ Premium, Disney+ Estándar y ESPN 3.
- 14:45 horas – FC Bayern Femenino vs. Arsenal Femenino. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Atlético de Madrid Femenino vs. Juventus Femminile. Transmiten Disney+ Premium, Disney+ Estándar y ESPN 3.
- 17:00 horas – Manchester United Femenino vs. PSG Femenino. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Benfica Femenino vs. Twente Femenino. Transmite Disney+ Premium.
Copa Ecuador
- 21:00 horas – LDU Quito vs. Deportivo Cuenca. Transmite DGO.
Liga Colombiana
- 18:00 horas – La Equidad vs. Deportivo Pereira. Transmite RCN Nuestra Tele.
- 22:20 horas – Boyacá Chicó vs. Millonarios. Transmite RCN Nuestra Tele.
Liga Expansión MX (2° división)
- 22:00 horas – Tepatitlán FC vs. Atlante. Transmite Disney+ Premium.
Brasileirao
- 20:30 horas – Atlético Mineiro vs. Fortaleza SC. Transmite Fanatiz.