Revelan polémica decisión de la ANFP sobre el nuevo entrenador de la Roja

La Roja sigue sin definir al sucesor de Ricardo Gareca, el DT que fracasó en su intento de llevarnos al Mundial 2026. Y mientras dura la búsqueda, Nicolás Córdova es el jefe interino de Juan Pinto Durán.

Desde la ANFP han asegurado que esperan tener un nombre para marzo, pero por ahora no hay ningún nombre confirmado en la terna. Manuel Pellegrini, el candidato ideal, se bajó de la carrera tras renovar con el Real Betis.

¿Y entonces? Manuel de Tezanos se encargó de dar la última actualización respecto al tema del entrenador, porque aseguró que no llegará nadie por todo el 2026 y que Nicolás Córdova seguirá en el puesto.

“A mí me dijeron que Nicolás Córdova sigue todo el 2026 hasta que llegue un nuevo presidente, lo que me parece malo porque perdemos un año”, relató el conductor de Todos Somos Técnicos.

Nicolás Córdova seguiría como DT interino de la Roja por todo 2026 | Photosport

La ANFP habría tomado una decisión sobre el DT de la Roja

Cabe recordar que las elecciones para presidente de la ANFP se realizarán recién en noviembre del otro año. Quien sea elegido deberá trabajar con rapidez para por fin concretar la llegada del nuevo DT de la Roja.

Este fin de semana, Nicolás Córdova fue consultado sobre el tema y dejó claro su compromiso con la selección. ““Estoy a disposición de la Federación hasta que requieran de mi trabajo y llegue o definan a un nuevo entrenador para futuro”, dijo en conversación con TNT Sports.