Ahora sí que sí, el fútbol chileno está de regreso. Se dio comienzo a la temporada 2026 de la Primera B con un registro no menor. En los ocho encuentros de la jornada 1 hubo goles, y apenas en uno se produjo un empate.

Esta paridad se dio en el primer juego de la campaña, en el Norte Grande. San Marcos de Arica igualó por 1-1 con Deportes Santa Cruz. Un duelo que tuvo polémica por la denuncia del técnico visitante John Armijo de una agresión por parte del presidente del local.

En cuanto a quienes, en los papeles, aparecen como candidatos para pelear por el título en Primera B, como los descendidos Deportes Iquique y Unión Española, además de Cobreloa, se estrenaron con categóricas victorias. Mientras que Santiago Wanderers perdió como local en su debut.

ver también Colo Colo mira atento: Manley Clerveaux marca su primer gol con Deportes Puerto Montt

Los resultados de la primera fecha en Primera B

San Marcos de Arica 1-1 Deportes Santa Cruz

0-1, 22′ Felipe Orellana (DSC); 1-1, 44′ Camilo Melivilú (SMA)

Santiago Wanderers 0-2 Deportes Recoleta

Publicidad

Publicidad

0-1, 30′ Fabrizio Tomarelli (REC); 0-2, 58′ Pedro Sánchez (REC)

Unión Española 2-0 San Luis de Quillota

1-0, 5′ Kevin Contreras (UE); 2-0, 54′ Gabriel Norambuena (UE)

Publicidad

Publicidad

Deportes Iquique 5-0 Unión San Felipe

1-0, 20′ Álvaro Ramos (IQQ); 2-0, 43′ Diego Orellana (IQQ); 3-0, 63′ Edson Puch (IQQ); 4-0, 79′ Álvaro Ramos (IQQ); 5-0, 88′ Franco Ledesma (IQQ)

Publicidad

Publicidad

Rangers 0-2 Deportes Antofagasta

0-1, 31′ Brayan Hurtado (CDA); 0-2, 79′ Josepablo Monreal (CDA)

Deportes Puerto Montt 2-0 Deportes Copiapó

Publicidad

Publicidad

1-0, 35′ Jason Flores (DPM); 2-0, 66′ Manley Clerveaux (DPM)

Cobreloa 3-1 Deportes Temuco

0-1, 13′ Maximiliano Cuadra (TEM); 1-1, 36′ Tomás Aránguiz (CLOA); 2-1, 38′ Sebastián Zúñiga (CLOA); 3-1, 43′ Gustavo Gotti (CLOA)

Publicidad

Publicidad

Curicó Unido 1-2 Magallanes

1-0, 41′ Leandro Benegas (CUR); 1-1, 45+4′ Matías Fredes (MAG); 1-2, 47′ Cristóbal Jorquera (MAG)

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega la próxima fecha?

VIERNES 27 DE FEBRERO

Deportes Recoleta vs. Unión Española / 18:00 horas / Estadio Municipal Leonel Sánchez

Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa / 20:30 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

SÁBADO 28 DE FEBRERO

Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Felipe

Deportes Copiapó vs. Rangers / 20:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

DOMINGO 1 DE MARZO

Deportes Antofagasta vs. Puerto Montt / 12:00 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán

Deportes Temuco vs. Deportes Iquique / 20:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker

Publicidad

Publicidad

LUNES 2 DE MARZO