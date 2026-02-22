El mercado de fichajes sigue en movimiento para la Primera B quienes aseguraron a un jugador con larga trayectoria en el campeonato nacional y que ya se sumó a Magallanes, club en el que acaba de ser presentado.

Claudio Meneses, defensa de 38 años, llega a la Academia como un nuevo refuerzo, en donde señaló en su presentación que está “muy contento por mi llegada acá, agradecido de dios, de cuerpo técnico, de los dirigentes que hicieron posible estar acá, así que muy bien, con mis compañeros, conociéndonos y con todas las ganas para afrontar este nuevo desafío”.

En la misma línea, habla de lo que promete para esta temporada. “Una entrega total, compromiso, liderazgo, apoyar a los jóvenes desde el lugar que me toque y claramente, vengo a aportar en experiencia para lograr el objetivo que nos propusimos como grupo”.

Asimismo, le envió un mensaje a los hinchas de la Academia. “Darle las gracias por la bienvenida y también que nos acompañen en este nuevo año, estamos con todas las ganas y toda la disposición para que este año sea un año maravilloso para Magallanes”.

La carrera de Claudio Meneses

El defensa comenzó su carrera el año 2008 junto a Deportes La Serena, pasando luego por O’Higgins, Audax Italiano y San Luis.

Sumando una experiencia por Malasia el año 2016 donde jugó para el Pahang FA, regresando a Chile en la temporada 2017 donde se sumó a Deportes La Serena.

De ahí, pasó por escuadras como Barnechea, Unión La Calera, Santiago Wanderers, llegando a Curicó Unido el 2024, club con el que disputó la última temporada.

Claudio Meneses encontró nuevo club esta temporada/Photosport

