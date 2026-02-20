El cierre del mercado de fichajes del fútbol chileno dejó varias sorpresas y situaciones que dan que hablar. En Colo Colo no llegó un séptimo refuerzo y hubo jugadores que no encontraron club en la Liga de Primera, lo que deja en duda su futuro.

Bastián Silva y Dylan Portilla no entraron en los planes de Fernando Ortiz, lo que sacude por completo su carrera. Después de haber estado en Deportes Limache, ambos regresaron al Estadio Monumental y ahora uno puede partir a préstamo pero con un detalle no menor: se irá a un archirrival.

Ante el portazo que recibieron en el Cacique y sin encontrar club en la máxima categoría, la Primera B sale al rescate. Es así como se espera que en las próximas horas aparezcan novedades al respecto.

Dylan Portilla, a un paso de dejar Colo Colo rumbo a Cobreloa

En Colo Colo no tienen considerado a Dylan Portilla y le están buscando club. El mediocampista no podrá firmar con ningún club de Primera División, por lo que hubo un elenco de la B que se acerca para ficharlo: Cobreloa.

Dylan Portilla no fue considerado en Colo Colo, no encontró club en Primera y apunta a la B. Foto: Photosport.

Los Loínos se están armando con todo para poder pelear por el ascenso y ponen sus ojos en el jugador del Cacique. Así lo dio a conocer Dale Albo, donde destaparon el interés de los Mineros.

“Todos los caminos lo llevan a Cobreloa. La idea es que el mediocampista sume minutos y, por lo mismo ven en el cuadro loíno la oportunidad perfecta para que pueda tener esa continuidad que tanto desea“, señalaron.

El interés llega justo cuando se cerró el mercado y en Colo Colo necesitan liberar sueldos para no sufrir tanto económicamente. Es por ello que se espera que haya novedades en los próximos días, ya que la Primera B arranca este viernes y el plazo se comienza a acabar.

Aunque si bien el interés es real, desde el citado medio remarcaron que no es algo seguro. De caerse, el mediocampista quedará en la incertidumbre de lo que pasará con su carrera.

Dylan Portilla ruega para que Colo Colo le permita salir a Cobreloa y así poder seguir jugando. El Cacique define el futuro de uno de sus canteranos, el que no logró afirmarse nunca y deberá dar la vuelta larga.

¿Cuáles fueron los números de Dylan Portilla en 2025?

Dylan Portilla define su futuro en Colo Colo luego de haber disputado un total de 18 partidos oficiales con Deportes Limache en la temporada 2025. En ellos aportó con 1 gol, no tuvo asistencias y alcanzó los 887 minutos dentro de la cancha.