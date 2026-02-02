Colo Colo intenta reponerse del terrible debut en la Liga de Primera, donde fue aplastado por Deportes Limache en el Valparaíso. En el horizonte está el partido contra Everton, pactado para este sábado 7 de febrero, por la fecha 2.

Fernando Ortiz empezó la semana de entrenamientos con novedades. El DT, con inmensa presión después del desastre en el Elías Figueroa, sigue esperando por las últimas novedades en el mercado de fichajes.

Y es que el Cacique está en la búsqueda de un volante ante las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez. Los candidatos de la gerencia deportiva serían Pablo Ruiz, Ignacio Saavedra y Álvaro Madrid.

A la espera de que se resuelva la llegada del refuerzo, Ortiz se las arregla. El medio Sentimiento Popular confirmó que Dylan Portilla y Bryan Soto se sumaron a los entrenamientos de Colo Colo este lunes.

Bryan Soto, quien volvió de su préstamo en Iquique y parecía no ser considerado, se sumó a la práctica del Cacique | Photosport

Colo Colo reincorpora a dos cortados

Habrá que ver si alguno de los dos jugadores tiene su oportunidad en Colo Colo. En todo caso, reportes indican que Pablo Ruiz tendría listo su fichaje. “Tendría que llegar en las próximas horas sin necesidad de una reunión de directorio“, dijo el periodista Edson Figueroa.

El próximo partido del Cacique está programado para el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Hoy, los albos están en la última posición de la tabla después de la goleada de Deportes Limache.

Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera