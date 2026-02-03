La suerte parece estar echada para Fernando Ortiz. El DT argentino no tuvo un buen estreno con Colo Colo en la Liga de Primera y cayó con contundencia por 3-1 ante Deportes Limache, resultado que deja al Cacique, por ahora, en el último lugar de la tabla de posiciones.

Los fantasmas volvieron con fuerza a Macul, donde se espera que la dirigencia de Blanco y Negro tome decisiones en las próximas horas. Y no solo en materia de refuerzos —donde buscan cerrar al reemplazante de Esteban Pavez—, sino también respecto a un eventual cambio en la banca técnica.

Y es que una nueva derrota para Ortiz podría sentenciar definitivamente su destino. En ese escenario, ya comienzan a surgir nombres para reemplazar al “Tano”, y uno de los que apareció en el radar es Gustavo Álvarez, ex DT de Universidad de Chile, quien actualmente se encuentra libre.

El dato económico que miran con interés en Colo Colo

En ese contexto realizamos un ejercicio y comparamos los sueldos que ambos entrenadores argentinos percibían en 2025, dirigiendo a los dos clubes más grandes del país.

Gustavo Álvarez asoma como uno de los candidatos a reemplazar a Fernando Ortiz si se va de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

En el caso del DT de Colo Colo, el trasandino firmó un contrato en agosto del año pasado, el cual le aseguraba un millón de dólares por temporada, según informó en su momento Emol. Esto equivale al cambio de hoy una cifra cercana a los 860 millones de pesos chilenos anuales , o aproximadamente $71.715.000 mensuales.

Se trata de un monto inferior a lo que Blanco y Negro pagó en su momento por Quinteros o Almirón, pero que sigue siendo elevado considerando el pobre rendimiento mostrado por los albos bajo su mandato. Más aún si se compara con lo que percibía Gustavo Álvarez en Universidad de Chile.

El ex DT de Huachipato, si bien llegó a la U como campeón del fútbol chileno, no contaba con una extensa trayectoria en clubes grandes. Aun así, y pese al buen funcionamiento que mostró el equipo azul bajo su conducción, su contrato era considerablemente menor al de Ortiz.

De acuerdo al sitio Top Mercato, Álvarez percibía cerca de 600 mil dólares por temporada (alrededor de 516 millones de pesos chilenos al año ), lo que se traduce en un sueldo mensual cercano a los 50 mil dólares, es decir, unos 43 millones de pesos. Una cifra casi 30 millones de pesos menor a la que actualmente recibe el DT de Colo Colo.

