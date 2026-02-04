Jugar fútbol en los recreos en los años en el colegio debe ser algo que todos hicimos algunas vez. El creernos en un estadio por esos 15 minutos al aire libre ayudó bastante en superar esas largas horas en la aulas.

Sin embargo, un puñado de niños españoles estuvo cerca de quedarse sin este privilegio. ¿El motivo? Pues una propuesta de eliminar las canchas de fútbol sus escuelas al considerar que relegaba a las niñas.

La propuesta vino de la mano de Angie Roselló, portavoz del partido Unidas Podemos (UP) en el ayuntamiento de Sant Antoni, quien pidió que en los establecimientos educacionales se crearan pistas para actividades “inclusivas y no competitivas”.

ver también Tras decisión de Quinteros: Pablo Galdames dejará Independiente y saltará a Europa

Las razones para eliminar las canchas de fútbol en España

Roselló argumentó que “tradicionalmente, los campos de fútbol ocupan hasta el 80 % del patio, ocupando el centro y siendo utilizados mayoritariamente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes”.

“La idea es crear espacios de juego colectivos mixtos y aumentar la vegetación plantando árboles que generen sombra natural. Crear zonas frescas con agua convirtiendo los patios en refugios climáticos contra el calor extremo”, agregó.

En España una política busco eliminar las canchas de fútbol en los colegios. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, la portavoz de Podemos aseguró que “el fútbol es un problema y por eso se ha prohibido en algunos colegios (…) Las peleas de los niños solo pasan en el fútbol, no he visto otro deporte donde haya más hooligans y más hostias, en el baloncesto no lo he visto”.

ver también Drama en España: Alexis regresa, Suazo es titular y Sevilla al borde del descenso

Por suerte para los fanáticos de deportes más hermoso del planeta esta petición no llegó a buen puerto. Eva Prats, concejala de Educación, concluyó que “el fútbol no es el problema y fomentar cualquier tipo de deporte es positivo. Las niñas también pueden jugar a fútbol”.