El Real Betis de Manuel Pellegrini tuvo una humillante despedida en la Copa del Rey. Los dirigidos por el chileno cayeron por un rotundo 5-0 ante el Atlético de Madrid, resultado que caló hondo en el entrenador.

Y es que a la hora de los análisis el Ingeniero no se guardó nada y apuntó directamente al bajísimo rendimiento de sus pupilos, señalando los errores defensivos y el nulo peligro generado en ataque.

En la conferencia de prensa tras el compromiso el chileno afirmó que “creo que hicimos un partido defensivo muy pobre y ofensivamente… bueno, la ocasión que pudimos haber tenido no la hicimos y el rival nos superó absolutamente durante todo el partido”.

Manuel Pellegrini furioso tras goleada al Real Betis

“No me ha sorprendido la propuesta del Atlético. Ya sabemos que el Atlético de Madrid juega así, además tiene un gran plantel”, agregó.

En ese sentido, Pellegrini también se lamentó por los pésimos resultados que ha tenido ante los tres grandes de España. Ya perdió 5-1 ante el Real Madrid, 5-3 ante Barcelona y ahora 5-0 ante Atlético de Madrid.

“Desgraciadamente, en esta temporada hemos encajado mucho contra los tres grandes. Tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona y el Real Madrid nos han hecho cinco goles”, aseguró.

Para cerrar y apuntando al próximo partido de su equipo, justamente ante el Atleti por La Liga, el chileno afirmó que “todos los partidos son distintos. Ojalá que hagamos un partido más correcto dentro de lo que veníamos haciendo. Después de este resultado aquí, el de allí es un partido más difícil todavía, jugándolo de visita, pero vamos a ver cómo lo enfrentamos”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Betis?

El próximo partido de los Verdiblancos será este domingo 8 de febrero desde las 14:30 (hora de Chile) ante el Atlético de Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Este duelo será válido por la fecha 23 de La Liga 2025-26.

