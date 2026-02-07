Es tendencia:
Formación de U de Chile vs. Huachipato: Meneghini mueve la pizarra en “modo Álvarez”

El nuevo técnico azul deberá recurrir al esquema que dio éxitos a su antecesor para suplir bajas por suspensión y lesión este domingo en Talcahuano.

Por Alfonso Zúñiga

"Paqui" Meneghini cambiará su formación en la U ante Huachipato.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT"Paqui" Meneghini cambiará su formación en la U ante Huachipato.

Múltiples interrogantes ya generó entre los hinchas de Universidad de Chile el trabajo del entrenador Francisco Meneghini, pues en sus primeros dos encuentros, el amistoso con Universitarioy el duelo con Audax Italiano, no se vio bien.

El cambio que introdujo en el esquema táctico no termina por convencer. Prueba de aquello es que no convirtió goles en 2026, salvo en encuentros a puertas cerradas, los refuerzos no se adaptan al esquema y figuras del 2025 están lejos de su nivel.

Por lo mismo, aprovechando la ausencia por suspensiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, Meneghini moverá piezas en la formación de la U para el duelo del domingo ante Huachipato, donde apelará al esquema que utilizó su antecesor Gustavo Álvarez el año anterior.

Meneghini mueve piezas en formación de la U

Es que “Paqui” pasará de jugar con cuatro hombres en defensa a regresar a un tridente, compuesto por Franco Calderón, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez; por las laterales, tanto Fabián Hormazábal como el juvenil Diego Vargas subirán a la zona de mediocampo.

En ese sector, se sumarán a Charles Aránguiz e Israel Poblete más Javier Altamirano que volverá a jugar como enganche para adelantar a Lucas Assadi, quien acompañará en ataque a Eduardo Vargas. En rigor son cuatro los cambios que hará Meneghini en la formación de la U.

Según la periodista María José Orellana de ESPN, la oncena titular azul para este domingo es con Gabriel Castellón en el arco; Nico Ramírez, Calderón y Zaldivia en defensa; Hormazábal, Aránguiz, Poblete, Diego Vargas y Altamirano en mediocampo; Assadi y Vargas en ofensiva.

¿Cuándo juegan los azules?

Francisco Meneghini buscará su primer triunfo como técnico en Universidad de Chile este domingo 8 de febrero, cuando a partir de las 12:00 horas visite a Huachipatoen Talcahuano, a puertas cerradas.

Así está el “Bulla” en la Tabla de Posiciones

