Durante la tarde de este jueves, Huachipato rompió el silencio y, a través de un comunicado oficial, confirmó que el partido ante Universidad de Chile sí se jugará, en el marco de la segunda fecha de la Liga de Primera.

Así es como tras extensas conversaciones y días de incertidumbre, se terminó ratificando que acereros y azules saltarán a la cancha este domingo 8 de febrero, aunque la tranquilidad duró poco: la confirmación llegó acompañada de una decisión que ya genera ruido y polémica en el entorno del fútbol chileno.

¿Dónde ver a la U. de Chile vs. Huachipato EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Huachipato, juegan este domingo 8 de enero, desde las 12:00 hrs. en el Estadio Huachipato, por la Fecha 2 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Huachipato confirma partido sin público ante la U

Durante la tarde de este jueves, el elenco de la usina publicó un comunicado oficial en el que entregó detalles del encuentro frente a Universidad de Chile y explicó los motivos detrás de esta cuestionada decisión.

En el texto, Huachipato manifestó su pesar y desazón por verse obligado, por disposición de la autoridad local, a disputar el compromiso “sin considerar la presencia de público en las tribunas del Estadio Huachipato CAP”.

Desde la tienda acerera agregaron que la medida que se aplicará en el duelo programado para el domingo 8 de febrero de 2026, a las 12:00 horas, responde a “condiciones impuestas por las autoridades pertinentes” , las cuales posteriormente fueron aprobadas por la autoridad local.

Además, recalcaron que su postura durante las diversas reuniones sostenidas siempre fue la de recibir tanto público local como visitante, propuesta que finalmente fue rechazada.

