La U de Chile sufre en el inicio de la temporada 2026 por culpa de las lesiones. El Romántico Viajero no sólo lamenta haber perdido figuras por tarjetas rojas, sino que también la baja de su 9: Octavio Rivero.

El delantero, que llegó como refuerzo para esta campaña, presentó problemas físicos que le impiden viajar al sur para el duelo con Huachipato. La situación obliga a Francisco Meneghini a buscarle un reemplazante y, si bien todo apunta a Eduardo Vargas, hay otro nombre que irrumpe en la citación.

El técnico del elenco estudiantil sorprende a todos con incluyendo a un jugador que ha quedado detrás en la fila. Aunque, para tranquilidad de los hinchas, ya sabe de hacer goles con el Bulla.

Octavio Rivero tiene un sorpresivo reemplazo en la U

En la U no se hacen problemas ante las importantes bajas que tendrá en ataque. Para el duelo con Huachipato, el Romántico Viajero no podrá contar con Octavio Rivero ni con Juan Martín Lucero, por lo que habrá una oportunidad para uno que la espera hace rato.

Martín Espinoza es el elegido para reemplazar a Octavio Rivero en la U. Foto: Photosport.

Eduardo Vargas asoma como el titular, pero el Bulla necesita un 9 para reemplazarlo si el duelo lo amerita. Y es ahí donde hay una gran novedad ya que, según informó Dale Bulla, el elegido es el juvenil Martín Espinoza.

El atacante de 19 años y de la cantera azul tendrá la chance de poder sumar sus primeros minutos oficiales en el torneo. Una situación que viene esperando desde el año pasado, después de hacer su debut en la Copa Chile.

Fue el 10 de mayo del 2025, en la llave con Deportes Recoleta, que Gustavo Álvarez lo estrenó en el profesionalismo. En ese encuentro anotó el gol del empate que le terminó dando la clasificación a la U a la próxima ronda.

Quedará esperar para ver si es que Francisco Meneghini le da la confianza para poder ver acción contra Huachipato. Esto, con la idea de que pueda ir tomando rodaje para un 2026 donde podría tener más oportunidades.

La U ya tiene definido al reemplazante de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero para este fin de semana. El Romántico Viajero apuesta por Martín Espinoza para tratar de encontrar los goles que tanta falta le hicieron en su estreno.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Martín Espinoza buscará sumar minutos en el próximo partido de la U en la Liga de Primera. El Romántico Viajero visita a Huachipato este domingo 8 de febrero a partir de las 12:00 horas en el Estadio Cap de Talcahuano.