Pellegrini en llamas: Real Betis rompe el maleficio ante Atlético Madrid y sueña con la Champions

La gran bestia negra de Manuel Pellegrini en España es el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que en la semana le pintó la cara a Real Betis con un 5-0 en la Copa del Rey.

La venganza es un plato que se sirve frío y eso fue lo que hizo el cuadro del Ingeniero, que fue a Madrid para vencer a los Colchoneros por 1-0, pero en La Liga.

El entrenador chileno se sacó los balazos contra el Cholo con una victoria que es histórica, debido a que a los sevillanos les cuesta mucho contra el Aleti en el último tiempo.

Antony le dio la victoria a Betis

La gran figura de Real Betis fue el encargado de anotar el único gol en el Metropolitano de Madrid, ya que Antony hizo festejar a Pellegrini a los 28 minutos.

Los Colchoneros tuvieron la chance de al menos rescatar un punto y anotaron en los 74′ con un autogol de Diego Llorente, pero la conquista no contó por posición de adelanto de Antoine Griezmann, quien molestó al zaguero del equipo sevillano en el salto.

La jugada del gol anulado del Atlético Madrid. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Real Betis se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos y queda a cuatro de Villarreal, el equipo que está logrando el último boleto para la próxima Champions League.

