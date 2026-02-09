Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo llegará hasta el TAS por el caso Javier Correa y la sanción de la FIFA

Desde Blanco y Negro aseguran que pagaron a tiempo las cuotas, por lo que se defenderán por la denuncia desde Argentina.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Javier Correa está en medio de la polémica en Colo Colo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJavier Correa está en medio de la polémica en Colo Colo.

En toda una teleserie se está transformando el caso de Javier Correa y Estudiantes de La Plata, donde la FIFA obliga a Colo Colo a pagar por el atraso de los montos que significó la operación de traer al delantero argentino.

El cuadro del otro lado de la Cordillera de Los Andes reclamó por el no pago de una cuota por un monto de 266 mil dólares correspondiente a la transferencia del atacante.

El dictamen de la FIFA ordena a Blanco y Negro al pago del monto que deben, es decir, US$266 mil dólares, más intereses al 5 por ciento anual, junto con la multa de US$180 mil

Algo que no están de acuerdo en la dirigencia de Blanco y Negro donde el grito se escuchó fuerte en el estadio Monumental, donde confirmaron que irán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Estudiantes denunció a Colo Colo por atrasos en los pagos por Javier Correa. Foto: Andrés Pina/Photosport

Estudiantes denunció a Colo Colo por atrasos en los pagos por Javier Correa. Foto: Andrés Pina/Photosport

FIFA golpea a Colo Colo: Ordenan millonario pago a Estudiantes por Javier Correa

ver también

FIFA golpea a Colo Colo: Ordenan millonario pago a Estudiantes por Javier Correa

Colo Colo asegura que pagó en tiempo y forma por Correa

Así lo confirmó la radio ADN, donde entregaron las repercusiones desde Colo Colo luego que les confirmaron desde la FIFA el castigo por el tema de Javier Correa.

Publicidad

“Colo Colo argumenta que el pago por el pase del futbolista fue realizado íntegramente y dentro de los plazos establecidos“, explicaron en una primera instancia.

“Un incidente que podría extenderse en el tiempo en Blanco y Negro y que eventualmente afectaría la planificación del plantel 2026, justo a horas de que los directores se reunieran con la misión de analizar posibles nuevos refuerzos en este mercado“, detallaron.

Por ahora, Colo Colo mantiene firme su postura de seguir adelante en el TAS para defender el pago en tiempo y forma de la cuota por Javier Correa.

Publicidad
Lee también
¿Adiós refuerzos? FIFA le aplica millonaria multa a Colo Colo
Colo Colo

¿Adiós refuerzos? FIFA le aplica millonaria multa a Colo Colo

Chile se ubica como la sexta liga del continente que más jugadores exporta
Chile

Chile se ubica como la sexta liga del continente que más jugadores exporta

La FIFA da un importante primer paso levantar el veto a Rusia
Internacional

La FIFA da un importante primer paso levantar el veto a Rusia

Colo Colo acepta nuevas condiciones: Zavala tiene todo listo en Coquimbo
Mercado de fichajes 2026

Colo Colo acepta nuevas condiciones: Zavala tiene todo listo en Coquimbo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo