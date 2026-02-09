En toda una teleserie se está transformando el caso de Javier Correa y Estudiantes de La Plata, donde la FIFA obliga a Colo Colo a pagar por el atraso de los montos que significó la operación de traer al delantero argentino.

El cuadro del otro lado de la Cordillera de Los Andes reclamó por el no pago de una cuota por un monto de 266 mil dólares correspondiente a la transferencia del atacante.

El dictamen de la FIFA ordena a Blanco y Negro al pago del monto que deben, es decir, US$266 mil dólares, más intereses al 5 por ciento anual, junto con la multa de US$180 mil.

Algo que no están de acuerdo en la dirigencia de Blanco y Negro donde el grito se escuchó fuerte en el estadio Monumental, donde confirmaron que irán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Estudiantes denunció a Colo Colo por atrasos en los pagos por Javier Correa. Foto: Andrés Pina/Photosport

Colo Colo asegura que pagó en tiempo y forma por Correa

Así lo confirmó la radio ADN, donde entregaron las repercusiones desde Colo Colo luego que les confirmaron desde la FIFA el castigo por el tema de Javier Correa.

“Colo Colo argumenta que el pago por el pase del futbolista fue realizado íntegramente y dentro de los plazos establecidos“, explicaron en una primera instancia.

“Un incidente que podría extenderse en el tiempo en Blanco y Negro y que eventualmente afectaría la planificación del plantel 2026, justo a horas de que los directores se reunieran con la misión de analizar posibles nuevos refuerzos en este mercado“, detallaron.

Por ahora, Colo Colo mantiene firme su postura de seguir adelante en el TAS para defender el pago en tiempo y forma de la cuota por Javier Correa.

