Mientras el Atlético Mineiro hace noticia por la salida de Jorge Sampaoli, el club brasileño suma otro grave problema. Es que hace rato que tienen un gallito que llegó a la Justicia por el caso Iván Román.

El talento de la Roja arribó a principios del año 2025 al Galo y Palestino, dueño de su carta, reclamó que no hubo pagos por ese traspaso. Eso mismo determinó una demanda de los árabes.

Según informó el medio AS, los árabes y el y Atlético Mineiro acordaron un monto de 1,5 millones de dólares por el pase del defensa, a pagarse en tres cuotas de 500 mil dólares cada una. Algo que no sucedió.

La FIFA avisa por el caso Iván Román

Mientras Iván Román se quedó sin técnico, el Atlético Mineiro ahora recibió notificación de la FIFA para ponerse al día con el pago del defensor. Palestino mira atento la movida para recibir el dinero adeudado.

“Plazo final para Atlético Mineiro: FIFA despachó oficio y si el Galo no le paga a Palestino por el fichaje de Iván Román antes del martes 17 de febrero, arriesga un transfer ban por las próximas tres ventanas de transferencias”, reportó el periodista chileno José Fernández, desde Brasil.

El Galo tendrá dura tarea económica y deportiva ahora, donde los dineros adeudados a Palestino llegaron a los escritorios de la FIFA. A eso se le suma el caos tras el repentino despido de Jorge Sampaoli.

En lo que respecta a la cancha, Iván Roman ha estado en la banca en los tres últimos duelos del equipo. Su última participación fue el 31 de enero, cuando el Mineiro derrotó 3-1 como visita al Pouso Alegre, por torneo Mineiro.