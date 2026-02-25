Palestino celebra en grande: Carlezzo derrota a Atlético Mineiro y asegura pago millonario

La teleserie terminó, y con final feliz para Palestino. Desde Brasil llegó la información de que la FIFA falló y lo hizo con contundencia. Finalmente condenó a Atlético Mineiro a pagar una millonaria deuda por el traspaso de Iván Román.

La operación, concretada en febrero del año pasado desde La Cisterna, volvió a instalarse en la palestra tras el interés de Mineiro por contar con Lucas Assadi. Sin embargo, fueron los propios dirigentes árabes quienes alertaron a Azul Azul sobre la “negativa” de pago desde Brasil.

De acuerdo con la información publicada por el periodista argentino, César Luis Merlo, en X y compartida por UOL, el dictamen no solo contempla el monto adeudado, sino que además incluye multas e intereses fijados durante el proceso. Es decir, el golpe al bolsillo del Galo podría ser todavía mayor.

El millonario pago de Mineiro a Palestino

Según lo informado, Palestino logró el pago de US$ 1,6 millones gracias a una demanda encabezada por el abogado Eduardo Carlezzo , quien fue notificado oficialmente este martes de la resolución del ente rector del fútbol mundial.

Ojo, que con el objetivo de que Mineiro se ponga al día con la deuda, la FIFA incluyó una advertencia adicional al “Galo”. Si el club brasileño no paga dentro de los próximos 45 días, se expone a una sanción mayor: un transfer ban que le impediría inscribir nuevos jugadores en los próximos mercados de fichajes. Un castigo que, en el fútbol sudamericano y sobre todo en Brasil, pesa mucho.

La única salida para Mineiro es clara: pagar dentro del plazo o recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Mientras tanto, en La Cisterna celebran. Palestino gana en tribunales y deja claro que, cuando se trata de defender sus intereses, también sabe jugar fuerte fuera de la cancha.

