Una de las movidas más importantes que puede hacer el fútbol nacional en el presente mercado de fichajes tiene como protagonista a Lucas Assadi, quien puede salir de Universidad de Chile.

El volante ofensivo es seguido hace meses por Atlético Mineiro, elenco brasileño que piensa en realizar una oferta importante para quedarse con los servicios del seleccionado nacional.

El posible negocio se transformó en polémica, porque apareció un tercero en discordia. El presidente de Palestino, Jorge Uauy, reclamó por la transferencia, señalando que a ellos el cuadro Galo aún no paga por la venta de Iván Román en 2025.

Atlético Mineiro le responde a Palestino por la polémica de Assadi

El dirigente árabe dijo en radio Cooperativa sobre la situación que “tratándose de un club de alta convocatoria y conocido por todos como Atlético Mineiro, depositamos la confianza en entregarle financiamiento por la compra de Román. Ya vencieron dos cuotas y no tuvimos ningún pago, ni siquiera un acercamiento de parte de ellos para proceder al pago“.

La acusación tuvo respuesta desde el equipo que dirige Jorge Sampaoli, donde recalcaron no se pueden mezclar ambas transacciones.

“El Atlético aclara que existen negociaciones en curso para resolver un asunto financiero con Palestino, de Chile, y que esto no tiene ninguna relación con la negociación en curso entre el Atlético y la Universidad de Chile“, explicó el equipo brasileño.

“El intento de vincular una situación con la otra es infundado y malicioso, y no se corresponde con la realidad de los hechos”, cerró Atlético Mineiro.

La U espero al menos 5 millones de dólares para dejar partir a Lucas Assadi, monto que no ofrece Atlético Mineiro.

