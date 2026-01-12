Es tendencia:
Octavio Rivero se olvida por completo de su paso por Colo Colo y calienta el Superclásico: “No pienso…”

El delantero uruguayo fue presentado en Universidad de Chile y habló del venidero cruce con los albos por la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Octavio Rivero fue presentado en la U.
© U de ChileOctavio Rivero fue presentado en la U.

Uno de los grandes deseos que tenía el director deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, era concretar el fichaje de Octavio Rivero para Universidad de Chile, situación que al fin pudo cerrar.

El dirigente quería tener en la U al uruguayo desde inicio de 2025, pero se demoró un año en que el charrúa dejara Barcelona de Guayaquil para cerrar su regreso al fútbol chileno.

Rivero tiene pasos por el país y el más significativo fue en Colo Colo, donde estuvo entre 2016 y 2018. Además, jugó sin mayor éxito en O’Higgins, Unión La Calera y Unión Española.

Rivero llega a U de Chile con elogios a Aránguiz, Díaz, Vargas y Meneghini… y para ser campeón

Octavio Rivero ya enciende la visita de la U a Colo Colo en el Monumental

El regreso de Octavio Rivero al estadio Monumental será más temprano de lo pensado, porque la U tiene que visitar a Colo Colo el 1 de marzo, por la quinta fecha de la Liga de Primera.

El charrúa fue consultado en su presentación por el partido ante los albos, y señaló que no le interesa el recibimiento que tendrá del público colocolino.

Octavio Rivero en el CDA. Foto: U de Chile.

Octavio Rivero en el CDA. Foto: U de Chile.

“Me ha tocado jugar clásicos. Tengo el conocimiento de esos partidos y sé de la importancia que tienen tanto para la gente como para el club. No pienso en cómo me recibirán (los fanáticos albos), pienso en mi equipo, y ojalá ganar y si Dios quiere poder convertir y ayudar a que el equipo esté allá arriba“, sentenció Rivero.

Octavio Rivero se suma a la disciplina de Francisco Meneghini en la U y por ahora peleará el puesto con Eduardo Vargas, a falta de la oficialización de otro ex Cacique en los azules, Juan Martín Lucero.

La respuesta de Octavio Rivero a su frase de que nunca jugaría en la U por ser ex Colo Colo

