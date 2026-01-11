Octavio Rivero llegó con todo a Universidad de Chile y desde ya se ilusiona con ser campeón en los azules. Entre elogios para sus nuevos compañeros, especialmente Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas, el uruguayo se involucra en el objetivo del Chuncho.

“La U tiene grandes jugadores, de mucha experiencia y calidad a nivel internacional. Han jugado en la selección y tienen una carrera muy importante“, dijo en entrevista con su nuevo club.

Rivero agregó que “tengo que adaptarme lo antes posible y generar buena química para aceitarme al equipo. El objetivo es salir campeón“.

Rivero: goles asistencia y confianza total en Meneghini

“El objetivo personal es ayudar al equipo desde donde me toque, haciendo goles o asistencias; o donde sea. Lo principal es salir campeones, el equipo. Vamos dar todo por eso y ojalá a fin de año estar festejando”, complementó.

Rivero no duda: llegó a la U para ser campeón con Meneghini.

Por otro lado se refirió al entrenador Francisco Meneghini, a quien ya conoce tras coincidir brevemente en Unión La Calera: “sé cómo trabaja, sus ideas“, manifestó.

Expone que “pude charlar con él antes de venir para acá también. Es un técnico muy ofensivo, le gusta tener la pelota y dominar al rival. Eso me llamó mucho la atención para venir acá, porque eso es lo que pide este club“.

“Ya conozco el fútbol chileno, tengo ex compañeros que juegan acá, entonces uno habla y tiene referencias de cómo entrenan y la idea de juego del entrenador, aunque ya lo conozco a Paqui”, sentenció Rivero.