El penal que dejó Mayer Candelo en aquella recordada final entre Colo Colo y la U de Chile en 2006 parecía que nunca más se iba a repetir. El colombiano se farreó un lanzamiento insólito frente a Claudio Bravo en aquella definición del torneo y muchos pensaban que era imposible ver otra vez algo así. Pero la bendita Copa Libertadores se encargó de revivirlo.

Este miércoles se han disputado algunas de las llaves de vuelta de la fase previa del torneo, en donde se pudo ver una jugada calcada a la del cafetalero en el Estadio Nacional. Eso sí, ahora en los pies de un ex Cacique.

En plena definición a penales entre Sporting Cristal y Carabobo, un viejo conocido del Eterno Campeón vivió en carne propia la jugada de la discordia. Eso sí, con un final que fue muy distinto al que tuvo el Romántico Viajero aquel 2 de julio.

Un ex Colo Colo vive el trauma de Mayer Candelo y la U en Copa Libertadores

La Copa Libertadores dejó una imagen que trajo muchos recuerdos en el fútbol chileno y, especialmente, entre los hinchas de Colo Colo y la U. Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos del torneo venciendo a Carabobo en penales, pero con un lanzamiento que revivió el trauma de Mayer Candelo en el Bulla.

Christopher Gonzáles vivió la pesadilla de Mayer Candelo y la U ante Colo Colo en 2006, pero en Copa Libertadores. Foto: Sporting Cristal.

El elenco peruano llegaba con una ventaja mínima al duelo tras la ida, pero gracias a los goles de Edson Castillo (4′ y 29′) y el descuento de Maxloren Castro (50′) todo terminó en una tanda desde los 12 pasos. Ahí fue el dueño de casa el que estuvo mejor, aunque protagonizó el papelón de la jornada.

Con la tanda de penales 2 a 1 tras los errores de Yohandry Orozco y Leonardo Aponte, llegó el remate que podía darles el boleto a fase de grupos. El ex Colo Colo Christopher Gonzáles fue quien tomó la pelota y se dirigió hasta el punto penal para hacer su lanzamiento.

Pero el ex albo no encontró nada mejor que picar la pelota, confiado en que el portero Lucas Bruera se lanzaría para otro lado. No obstante, el meta se frenó justo y con una reacción felina estiró la definición. La imagen de inmediato se viralizó en Chile, donde todos recordaron a Mayer Candelo y lo que hizo en la U en 2026.

Para la suerte de Canchita, las cosas tuvieron un final distinto al del Bulla. Cristiano Da Silva logró anotar el gol de la victoria y así asegurar un lugar para su equipo en el certamen continental.

Sporting Cristal se mete en la fase de grupos de Copa Libertadores con un penal que hizo eco en Chile. El fantasma de Mayer Candelo sigue rondando después de una definición inolvidable entre Colo Colo y la U hace ya varios años atrás.

Así están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones del torneo 2026

