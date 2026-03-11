Universidad de Chile está en el centro de la noticia tras la despedida de Francisco Meneghini. Sin embargo, los azules en las últimas horas no fueron el único equipo que se quedó sin DT en esta Liga de Primera 2026.

Esto lo decimos porque junto con Paqui hubo otro entrenador que se vio obligado a dejar su cargo, aunque claro, por motivos muy diferentes.

Hablamos del argentino Juan Cruz Real, quien presentó su renuncia a la banca de Universidad de Concepción tras el 1-1 ante la U en el Estadio Nacional del pasado lunes. El DT de 49 años se va del Campanil tras apenas seis partidos, donde sumó dos triunfos, dos empates y dos caídas.

El tercer DT que se va en esta Liga de Primera 2026

Según información entregada por La Tercera, el adiós de Cruz Real responde a un problema migratorio de su familia en Estados Unidos. Esta tiene relación con el proceso de Green Card, donde si abandonaba el país después no podía reingresar.

Este trámite tiene una duración de unos 60 días, un tiempo demasiado alto que definitivamente no le iba a permitir dirigir más al Campanil.

Juan Cruz Real dejó la banca de Universidad de Concepción. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que ante Universidad de Chile el DT del cuadro penquista fue Facundo Gareca, uno de los asistentes técnicos de Cruz Real. Es más, se espera que la dirigencia del club tenga una reunión con este cuerpo técnico para ver los pasos a seguir tras este importante adiós de su líder.

Juan Cruz Real es el tercer entrenador que deja su club en medio de la Liga de Primera 2026. Con apenas seis fechas el argentino se suma a sus compatriotas Francisco Meneghini (Universidad de Chile) y Javier Torrente (Everton).

