Un especial duelo se vivió la noche de este lunes entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción, donde Osvaldo “Rocky” González, quien actualmente juega en el Campanil fue homenajeado por los 320 duelos que jugó con la camiseta de los azules.

El zaguero de 41 años fue aplaudido por la hinchada al recibir una camiseta conmemorativa que recuerda su paso por los azules, donde fue parte de la remontada historia del 2021 contra Unión La Calera, que salvó a la U de Chile del descenso.

El cariño de Rocky González por la U

Tras el partido, que terminó con un empate para ambas escuadras, el jugador fue consultado por AS sobre el emotivo reconocimiento de los azules. “La U es algo muy lindo para mí, es un amor que siempre he tenido en mi vida. Desde que llegué acá siempre fue emocionante poder defender esta camiseta”.

ver también Osvaldo González cuenta por qué no se cobró penal para la U de Chile: “Lo chocan a Parra y lo mueven”

“Le agradezco a la gente el cariño que me han dado, porque es algo que en la calle constantemente me lo hacen saber. A este club siempre le voy a desear lo mejor”, explicó.

Asimismo, se refirió al reencuentro con sus excompañeros, Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. “Fue extraordinario volver a verlos, los fui a ver al camarín después del partido y estuvimos hablando harto rato. Nos acordamos de muchas cosas que vivimos juntos, siempre es lindo reencontrarse con los amigos”.

Publicidad

Publicidad

Rocky también habló del presente de la U, quienes marchan en el puesto 12 del campeonato. “Sinceramente, pueden dar mucho más, porque tienen grandes jugadores. Creo que con el correr de los partidos van a ir mejorando y ojalá que así sea”.

Añadiendo que él compartió con Francisco Meneghini hace algunos años, cuando era analista de Marcelo Bielsa en la selección. “Yo compartí con él, pero hace años, cuando era analista de Marcelo Bielsa en la Selección. Como técnico no lo he tenido, pero le deseo lo mejor para los próximos partidos y ojalá pueda lograr triunfos de aquí en adelante”.