La polémica jugada del final del partido entre Universidad de Chile y U de Concepción, donde no se sancionó penal tras una mano de Pablo Parra, le dio condimento a un encuentro que terminó siendo muy polémico.

Osvaldo González, central del Campanil y que es un histórico de los azules, explicó lo que a su juicio interpretó el juez José Cabero para no sancionar un lanzamiento desde los 11 metros.

“Me dio la sensación que lo chocan a Parra y lo mueve un poco”, explicó en zona mixta sobre la situación que ocurrió en el área del cuadro sureño.

La mano de Pablo Parra que no fue sancionada como penal en el Estadio Nacional

Añadió que “le rebota en la mano, pero no sé si fue penal. Habría que revisarlo, puede ser”, aunque se sacó los pillos indicando que la jugada “no la he visto”.

La polémica jugada que no sancionó Cabero

En los descuentos del encuentro, un balón que venía bajando le rebota a Pablo Parra que había perdido la posición tras un choque hombro con hombro con Hormazábal.

Publicidad

Publicidad

En el giro del volante de la U de Conce, pierde total referencia y la pelota golpea en su brazo, despejando el peligro que había en el área del Campanil.

ver también Integrante del Ballet Azul hace pebre a Marcelo Díaz por su expulsión: “Absurda, por no decir estúpida”

José Cabero no sancionó el penal y en el VAR, donde revisaron la jugada, tampoco le señalaron al juez que vaya a revisarla en video para que mantuviera esa decisión en cancha.

Finalmente el encuentro terminó 1-1, lo que dejó nuevamente muy cuestionado a Francisco Meneghini en la banca del elenco universitario.

Publicidad