Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Osvaldo González cuenta por qué no se cobró penal para la U de Chile: “Lo chocan a Parra y lo mueven”

Osvaldo González manifestó que la mano en el área de Universidad de Concepción no se cobró porque desestabilizaron a Pablo Parra.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Osvaldo González cuenta por qué no se cobró penal a favor de la U
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTOsvaldo González cuenta por qué no se cobró penal a favor de la U

La polémica jugada del final del partido entre Universidad de Chile y U de Concepción, donde no se sancionó penal tras una mano de Pablo Parra, le dio condimento a un encuentro que terminó siendo muy polémico.

Osvaldo González, central del Campanil y que es un histórico de los azules, explicó lo que a su juicio interpretó el juez José Cabero para no sancionar un lanzamiento desde los 11 metros.

“Me dio la sensación que lo chocan a Parra y lo mueve un poco”, explicó en zona mixta sobre la situación que ocurrió en el área del cuadro sureño.

La mano de Pablo Parra que no fue sancionada como penal en el Estadio Nacional

La mano de Pablo Parra que no fue sancionada como penal en el Estadio Nacional

Añadió que “le rebota en la mano, pero no sé si fue penal. Habría que revisarlo, puede ser”, aunque se sacó los pillos indicando que la jugada “no la he visto”.

La polémica jugada que no sancionó Cabero

En los descuentos del encuentro, un balón que venía bajando le rebota a Pablo Parra que había perdido la posición tras un choque hombro con hombro con Hormazábal.

Publicidad

En el giro del volante de la U de Conce, pierde total referencia y la pelota golpea en su brazo, despejando el peligro que había en el área del Campanil.

Integrante del Ballet Azul hace pebre a Marcelo Díaz por su expulsión: “Absurda, por no decir estúpida”

ver también

Integrante del Ballet Azul hace pebre a Marcelo Díaz por su expulsión: “Absurda, por no decir estúpida”

José Cabero no sancionó el penal y en el VAR, donde revisaron la jugada, tampoco le señalaron al juez que vaya a revisarla en video para que mantuviera esa decisión en cancha.

Finalmente el encuentro terminó 1-1, lo que dejó nuevamente muy cuestionado a Francisco Meneghini en la banca del elenco universitario.

Publicidad
Lee también
Pato Yáñez se pone la camiseta de la U y reclama por penal de Parra
U de Chile

Pato Yáñez se pone la camiseta de la U y reclama por penal de Parra

Hizo una mano, no cobraron penal para la U y se excusó: "Por algo..."
U de Chile

Hizo una mano, no cobraron penal para la U y se excusó: "Por algo..."

La jugada que Paqui y toda la U pidió penal
U de Chile

La jugada que Paqui y toda la U pidió penal

Ex U de Chile furioso: "Ni el árbitro ni el VAR ve el penal"
U de Chile

Ex U de Chile furioso: "Ni el árbitro ni el VAR ve el penal"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo