Integrante del Ballet Azul hace pebre a Marcelo Díaz por su expulsión: “Absurda, por no decir estúpida”

Francisco Las Heras, quien fue integrante del Ballet Azul de U de Chile, criticó al capitán por dejar al equipo con un jugador menos.

Por Felipe Escobillana

Marcelo Díaz se fue expulsado en los descuentos del encuentro que Universidad de Chile jugó ante Universidad de Concepción luego de agredir por la espalda a Leonel González.

Una acción muy tonta de Carepato, que el árbitro José Cabero no la dejó pasar y le mostró tarjeta roja. Si bien el golpe no fue fuerte, la intención de perseguir al rival para darle un puñetazo condenó al Chelo.

Francisco Las Heras, integrante del mítico Ballet Azul, fue duro con el capitán de la U, entendiendo que dejó al equipo con un jugador menos cuando los azules buscaban la igualdad.

“Absurda por no decir estúpida la reacción de Marcelo Díaz. Un jugador con experiencia, referente del equipo azul que reaccione de esa esa forma cuando la U necesitaba a los 11 hombres en cancha”, manifestó a Redgol.

“No sé qué más decir, una estupidez del momento”, complementó la idea entendiendo que se regaló al frente del juez del partido.

“El penal es claro por una razón”

Las Heras también se refirió al penal que no se le sancionó a U de Chile en el final del partido. “El penal es claro por una razón”, mencionó de entrada.

“No solamente le da en la mano, sino que la despeja del área y le saca todo el peligro que había en esa jugada”, explica sobre la acción de Pablo Parra.

Agrega que “no sé cuál es el predicamento que hay, el VAR no llama a los árbitros, es inepta la gente que no cobra penal”.

Cerró señalando que “creo que muchos de los que manejan los arbitrajes es gente poco futbolizada. Tienen el conocimiento del reglamento y nada más”.

