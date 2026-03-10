Es tendencia:
Ahora parece Haaland: furioso golazo de Salomón Rodríguez para igualar su registro de Colo Colo

El ex delantero de los albos brilla en el fútbol uruguayo y volvió a marcar con la camiseta de Montevideo City Torque.

Por Carlos Silva Rojas

Salomón Rodríguez pasa por un gran momento en Uruguay.
Uno de los peores negocios de la historia que hizo Colo Colo fue la compra del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, por el cual Blanco y Negro pagó más de 2 millones de dólares y no rindió.

El atacante llegó proveniente de Godoy Cruz por expresa petición del ex DT albo Jorge Almirón, sin embargo, la camiseta blanca le quedó como carpa de circo y se tuvo que ir a préstamo a Montevideo City Torque.

En su paso por el Monumental el charrúa no dejó un buen recuerdo, de hecho, en un año apenas anotó tres goles: dos por la Copa Chile y uno por la Liga de Primera. Por esos números fue decido al club de su país.

Golazo a lo Haaland de Salomón Rodríguez

Salomón Rodríguez pasa por un gran momento en el fútbol uruguayo, y este lunes marcó en la victoria por 1-0 de Montevideo City Torque sobre Cerro Largo.

El atacante cuyo pase sigue perteneciendo a Colo Colo se lanzó como Erling Haaland y marcó con un brillante golpe de cabeza, para darle los tres puntos a su equipo en los 72 minutos.

Salomón Rodríguez ya logró la misma cuota goleadora que consiguió en el Cacique, porque acumula tres goles en los cinco partidos que ha jugado por su nuevo club.

Increíble, pero cierto…

En síntesis

  • Blanco y Negro pagó más de 2 millones de dólares por el delantero Salomón Rodríguez.
  • El atacante uruguayo anotó solo tres goles en un año durante su paso por Colo Colo.
  • Salomón Rodríguez marcó el gol de la victoria de Montevideo City Torque ante Cerro Largo.
